- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 228
- Час на прочитання
- 1 хв
Данська королівська родина приїхала на відпочинок до своєї літньої резиденції
Данська королівська сім'я вже прибули до свого літнього замку в Граастені, де вони зазвичай проводять літній період часу.
Король Фредерік X, спадковий принц Крістіан, принц Вінсент, принцеса Жозефіна та королева Мері позували для сімейної фотографії біля замку, де вони проведуть свою літню відпустку.
Королева Мері з'явилася перед камерами у білій сорочці з вишивкою та жакеті кольору деніму Made Apparel, темно-синій спідниці та джинсових балетках Сhanel, у неї у вухах були квіткові сережки з перламутру від Jennifer Behr та золота підвіска на шиї Louise Grønlykke. Також королева тримала букет квітів, який подарували їй люди.
Нагадаємо, раніше ми розповідали докладніше про те, який вигляд має замок Граастен – літня резиденція данської королівської родини.