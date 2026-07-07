Данська королівська родина приїхала на відпочинок до своєї літньої резиденції

Данська королівська родина / © Getty Images

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Король Фредерік X, спадковий принц Крістіан, принц Вінсент, принцеса Жозефіна та королева Мері позували для сімейної фотографії біля замку, де вони проведуть свою літню відпустку.

Принцеса Жозефіна, принц Вінсент, королева Мері, король Фредерік та принц Крістіан / © Getty Images

Королева Мері з'явилася перед камерами у білій сорочці з вишивкою та жакеті кольору деніму Made Apparel, темно-синій спідниці та джинсових балетках Сhanel, у неї у вухах були квіткові сережки з перламутру від Jennifer Behr та золота підвіска на шиї Louise Grønlykke. Також королева тримала букет квітів, який подарували їй люди.

Принци Вінсент і Крістіан, принцеса Жозефіна, король Фредерік X / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали докладніше про те, який вигляд має замок Граастен – літня резиденція данської королівської родини.

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