Чи існує "нешкідливий" алкоголь і що про це кажуть фахівці

Алкоголь / © Associated Press

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Ми добре знаємо про ризики алкоголю, але якщо вже вирішуємо випити, майже завжди хочеться зробити цей процес менш шкідливим. Саме тому навколо напоїв роками існують міфи, що вино корисніше за пиво, а прозорі міцні напої — безпечніші за темні.

Як пояснює видання The New York Times, науковці ставлять цим уявленням чітку межу, алкоголь — це алкоголь, і будь-який його тип у будь-якій кількості несе ризики для здоров’я.

Алкоголь шкодить організму

Коли ми п’ємо, організм перетворює етанол у токсичну речовину — ацетальдегід, саме він може пошкоджувати ДНК клітин. Це пошкодження зачіпає різні тканини у роті, горлі, печінці, товстій кишці та грудях. І коли організм намагається відновити ДНК, можуть виникати мутації, які підвищують ризик раку.

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Саме тому вважається, що алкоголь може впливати на щонайменше сім типів онкологічних захворювань. Крім того, надмірне вживання алкоголю — це не лише про кількість келихів, а й про регулярність: для жінок ризиковим вважається понад 8 напоїв на тиждень, для чоловіків — понад 15 або кілька великих доз за один раз.

До наслідків також належать хвороби серця та печінки, депресія, тривожність і проблеми з пам’яттю.

Різниця між видами алкоголю

Ключовий фактор — не колір і не «тип» напою, а кількість етанолу. Його концентрацію можна побачити на етикетці.

У середньому пиво має менше етанолу, ніж вино, а вино — менше, ніж міцний алкоголь на кшталт горілки чи текіли. Але це лише загальна тенденція, певні сорти пива іноді можуть бути міцнішими за окремі вина чи навіть деякі міцні напої.

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Важливий висновок цього, що орієнтуватися варто не на категорію, а на фактичний вміст алкоголю.

Як правильно пити

Фахівці радять насамперед звертати увагу на кількість етанолу та випитого. Для розуміння:

330 мл пива з 5% етанолу

150 мл вина з 12% етанолу

45 мл міцного алкоголю з 40% етанолу (1 шот)

З коктейлями все складніше, через суміш інгредієнтів і кілька видів алкоголю складно точно оцінити дозу. Тому краще обирати вино чи пиво, якщо важливо контролювати кількість етанолу.

Є й інші фактори ризику. Деякі коктейлі містять багато цукру через соки та газовані напої, а це може підвищувати ризик набору ваги, ожиріння, діабету II типу та серцевих хвороб.

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Також фахівці застерігають від алкогольних напоїв із кофеїном, наприклад, еспресо-мартіні чи коктейлів із енергетиками. Вони можуть створювати ілюзію меншого сп’яніння, через що людина випиває більше, ніж планувала.

«Темний» та «світлий» алкоголь

Популярний міф про те, що темні напої шкідливіші, частково пов’язаний із похміллям. У темному алкоголі, наприклад, бурбон, ром або бренді, більше конгенерів — побічних речовин бродіння, які впливають на смак і аромат. Саме вони можуть посилювати симптоми похмілля. Проте це не означає, що темний алкоголь шкідливіший для здоров’я.

Втім, і правило «чим прозоріше, тим краще» не завжди працює. Деякі види текіли, наприклад, також можуть містити багато конгенерів і викликати сильніше похмілля.

Наукова відповідь на запитання про «найменш шкідливий алкоголь» звучить доволі однозначно — такого не існує. Різні напої можуть відрізнятися за міцністю, калорійністю чи впливом на самопочуття наступного дня, але ключовий фактор ризику залишається незмінним — етанол.

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Якщо ж алкоголь присутній у житті, варто думати не про «безпечний варіант», а про усвідомленість, менші дози, нижчий вміст етанолу та розуміння власних меж

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