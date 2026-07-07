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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
374
Час на прочитання
1 хв

РФ зрання атакувала ракетами великий обласний центр: чутно вибухи, перші деталі

У Дніпрі зрання гримлять вибухи — місто під ракетною атакою.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Ракета

Ракета / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 7 липня, росіяни випустили ракети по Дніпру. Там було чутно звуки вибухів. Містяни повідомили, що до неба піднімається чорний дим.

Про запуск ракет по місту попереджали у Повітряних силах оборони.

Нагадаємо, у Кривому Розі внаслідок російської атаки ударним безпілотником сталося влучання в об’єкт цивільної інфраструктури. На місці спалахнула велика пожежа.

У Запоріжжі російський безпілотник ударив по території АЗС, внаслідок чого дві людини загинули, ще дев’ятеро — поранені.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
374
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