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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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3559
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РФ с утра атаковала ракетами большой областной центр: слышны взрывы, первые детали

В Днепре с утра гремят взрывы — город под ракетной атакой.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Ракета

Ракета / © Associated Press

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Сегодня, 7 июля, россияне выпустили ракеты по Днепру. Там были слышны звуки взрывов. Горожане сообщили, что к небу поднимается черный дым.

О запуске ракет по городу предупреждали в Воздушных силах обороны.

Напомним, в Кривом Роге в результате российской атаки ударным беспилотником произошло попадание в объект гражданской инфраструктуры. На месте загорелся большой пожар.

В Запорожье российский беспилотник ударил по территории АЗС, в результате чего два человека погибли, еще девять ранены.

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Дата публикации
Количество просмотров
3559
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