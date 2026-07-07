- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 3559
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ с утра атаковала ракетами большой областной центр: слышны взрывы, первые детали
В Днепре с утра гремят взрывы — город под ракетной атакой.
Дополнено новыми материалами
Сегодня, 7 июля, россияне выпустили ракеты по Днепру. Там были слышны звуки взрывов. Горожане сообщили, что к небу поднимается черный дым.
О запуске ракет по городу предупреждали в Воздушных силах обороны.
Напомним, в Кривом Роге в результате российской атаки ударным беспилотником произошло попадание в объект гражданской инфраструктуры. На месте загорелся большой пожар.
В Запорожье российский беспилотник ударил по территории АЗС, в результате чего два человека погибли, еще девять ранены.
Комментарии
Сортировать: