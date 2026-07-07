Почему Кремль массированно бьет по Киеву именно сейчас: в ISW раскрыли план Путина и при чем здесь НАТО

Атака на Киев / © ТСН

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Российские войска, вероятно, намеренно осуществили масштабную волну ударов по Украине в преддверии саммита НАТО, который состоится 7-8 июля в Турции. По мнению аналитиков, таким образом, Кремль пытается создать информационный и психологический эффект перед важной международной встречей.

Об этом пишет ISW.

Министерство обороны РФ после ночных атак беспилотников по территории России заявило, что Москва не оставит без ответа западные поставки Украине дронов, ракет и боеприпасов. В российском ведомстве также пригрозили увеличить количество и интенсивность ударов по украинской территории.

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Эксперты отмечают, что подобная тактика уже применялась раньше. Россия неоднократно наносила массированные удары накануне важных международных событий, в частности, перед саммитом США и России на Аляске в августе 2025 года, а также перед рядом переговоров с участием Украины, США и европейских партнеров в 2025–2026 годах.

«Кремль, вероятно, стремится сдержать западных партнеров Украины от согласия продлить или увеличить свою поддержку Украины на саммите НАТО из-за страха эскалации Россией своей ударной кампании против Украины», — завершили в Институте.

Как мы писали, военный эксперт Олег Жданов считает, что угроза новых массированных ракетных ударов России остается очень высокой. Повторная атака может произойти уже в ближайшие дни, ведь у РФ есть значительные запасы ракет. По его словам, главной проблемой украинской ПВО является нехватка ракет PAC-3 для перехвата баллистических целей, из-за чего во время последней атаки все российские баллистические ракеты достигли своих целей. Также все большую угрозу представляют реактивные дроны типа «Герань-3», требующие поражения ракетами, а не дронами-перехватчиками. Жданов убежден, что последний удар по Киеву имел не только военную, но и политическую цель — продемонстрировать силу России в преддверии саммита НАТО и повлиять на позицию западных партнеров по дальнейшей поддержке Украины.

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