Зарізав мечем та закопав у лісі: ревнивець жорстоко розправився з новим обранцем колишньої

Бреттона засудили до 29 років і шести місяців ув’язнення / © скриншот з відео

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У Британії суд виніс вирок 41-річному Майклу Бреттону з Дорсета за жорстоке вбивство обранця своєї колишньої дівчини. Злочинець, охоплений хворобливими ревнощами, отримав 29 років і 6 місяців позбавлення волі за те, що зарізав 39-річного Крейга Геркамба самурайським мечем, після чого закопав його тіло в неглибокій могилі.

Про це йдеться у статті Daily Star.

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За даними слідства, Бреттон став «одержимим» своєю колишньою партнеркою Кейт Сондерс та її новим обранцем після того, як дівчина розірвала з ним стосунки. Щоб стежити за парою, зловмисник таємно встановив GPS-трекери на їхні автомобілі.

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Злочин стався 1 січня цього року. Скориставшись геолокацією, Бреттон вистежив Крейга Геркамба на його робочому місці в Сомерсеті. Там він холоднокровно стратив чоловіка самурайським мечем, закопав тіло у лісосмузі, а щоб приховати докази — спалив одяг жертви та спалив його автомобіль.

Окремим цинізмом відзначилися подальші дії вбивці: він викрав SIM-карту загиблого й почав надсилати Кейт Сондерс повідомлення від імені її вбитого хлопця. У СМС він закликав дівчину «не бути суворою» до Бреттона та пропонував повернутися до нього.

У суді зловмисник переконував, що це був «нещасний випадок», а жертва нібито сама впала на гострий металевий прут. Проте присяжні одностайно визнали його винним у навмисному вбивстві.

Майкла Бреттона визнано винним у вбивстві / © dailystar.co.uk

Суддя Гарт, виносячи вирок, назвав Бреттона «підлим та боягузливим убивцею».

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«Якби ви прочитали про цю справу, ви б подумали, що це сюжет із детективного роману. Тобою керувала ревність, а не любов. Ти застав його зненацька і не дав жодного шансу на життя», — сказав суддя.

Крейг Херкомб трагічно загинув від удару мечем / © dailystar.co.uk

Мати загиблого Крейга Геркамба зазначила, що жорстокість вбивці та його цинічні повідомлення завдали родині невимовного болю, додавши, що на похорон її сина прийшло понад 210 людей.

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