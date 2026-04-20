Закарпатський боб-гуляш tiktok.com/@mil_alexx_pp

Боб-гуляш — не просто суп чи рагу, а справжня гастрономічна історія Закарпаття. Його готують на вогнищі у казані, але вдома, на звичайній кухні, він виходить так само ароматним, густим і дуже ситним, про це розповіли на сторінці mil_alexx_pp.

Основу страви складають копчені ребра, ковбаса, квасоля та овочі, а фінальний штрих — маленькі домашні галушки, які роблять страву ще затишнішою. Це їжа, яка зігріває і фізично, і емоційно.

Інгредієнти копчені ребра 500 г копчена ковбаса 200 г квасоля (відварена чи консервована) 500 г вода 2,5 л морква 200 г томатне пюре чи домашній кетчуп 300 мл цибуля 400 г корінь селери (чи картопля як альтернатива) 150 г перець копчена паприка лавровий лист 2 шт. перець горошком 10 шт. борошно 2 ст. л. яйце 1 шт. сіль борошно 90-110 г

Приготування

У каструлю додати воду, копчені ребра, частину цибулі, лавровий лист, сіль і перець горошком. Варити приблизно 15 хв, щоб основа набула насиченого аромату. Додати моркву та корінь селери і варити ще близько 15 хв. На сковороді обсмажити цибулю, додати нарізану копчену ковбасу та довести до легкої рум’яності. Потім додати спеції, сіль, перець, копчену паприку, борошно та ретельно перемішати. Далі влити трохи бульйону та додати томатне пюре чи помідори у власному соку. Масу тушкувати близько 10 хв до густої консистенції. З каструлі дістати варену цибулю, а ребра розібрати на шматочки м’яса та повернути назад у бульйон. Туди ж додати засмажку. Додати квасолю та варити ще приблизно 15 хв, щоб усі смаки поєдналися. Яйце змішати з сіллю та поступово додати борошно, замісити м’яке тісто. Від нього відщипувати маленькі шматочки, саме вони стануть ніжними галушками. Їх кинути у киплячу страву та варити ще близько 7 хв. Перед подаванням додати свіжу рублену зелень і страва готова.

Боб-гуляш — більше, ніж просто ситна страва, це приклад того, як із простих інгредієнтів народжується глибокий, багатий смак, який хочеться повторювати знову і знову. Він ідеально підходить для сімейних обідів або коли хочеться чогось по-справжньому домашнього.