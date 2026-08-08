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На Украину надвигается опасная непогода и холод из Прибалтики: синоптики предупреждают о шквалах и грозах — где они обрушатся (карта)
Холодный атмосферный фронт принесет в Украину ливни и сильные шквалы, в связи с чем синоптики объявили в стране первый уровень опасности.
В эти выходные в Украине ожидается резкое изменение погоды: на смену изнурительной жаре придут долгожданное похолодание и атмосферный фронт с ливнями и шквалами.
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в субботу, 8 августа, высокая температура начнет снижаться почти по всей стране, за исключением южных и восточных областей. Зато уже с воскресенья, 9 августа, долгожданная прохлада и свежесть охватят абсолютно все украинские регионы.
Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что влияние холодного атмосферного фронта сохранится и в субботу, 8 августа. По его словам, по всей территории Черкасской области ожидаются дожди различной интенсивности, а также будет поступать более прохладный воздух балтийского происхождения. Температура днём составит от +25 до +30 градусов тепла.
В то же время синоптик отмечает, что в воскресенье, 9 августа, «погода успокоится» и температура станет более комфортной: ночью ожидается от +15 до +20 градусов тепла, а днём будет от +23 до +28 градусов тепла, без осадков.
По данным Украинского гидрометцентра, 8 августа в Украине ожидается облачная погода с прояснениями и штормовое предупреждение о первом уровне опасности — желтом.
Ночные дожди на западе, севере и в Винницкой области днем охватят большинство областей, а в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквалы со скоростью до 15–20 м/с.
Днём температура воздуха по стране составит от +24 до +29 градусов тепла, хотя на юге и юго-востоке сохранится сильная жара до +35…+37 градусов тепла.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 8 августа.
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