Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 8 августа / © ТСН

Реклама

В эти выходные в Украине ожидается резкое изменение погоды: на смену изнурительной жаре придут долгожданное похолодание и атмосферный фронт с ливнями и шквалами.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в субботу, 8 августа, высокая температура начнет снижаться почти по всей стране, за исключением южных и восточных областей. Зато уже с воскресенья, 9 августа, долгожданная прохлада и свежесть охватят абсолютно все украинские регионы.

Реклама

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что влияние холодного атмосферного фронта сохранится и в субботу, 8 августа. По его словам, по всей территории Черкасской области ожидаются дожди различной интенсивности, а также будет поступать более прохладный воздух балтийского происхождения. Температура днём составит от +25 до +30 градусов тепла.

Реклама

В то же время синоптик отмечает, что в воскресенье, 9 августа, «погода успокоится» и температура станет более комфортной: ночью ожидается от +15 до +20 градусов тепла, а днём будет от +23 до +28 градусов тепла, без осадков.

По данным Украинского гидрометцентра, 8 августа в Украине ожидается облачная погода с прояснениями и штормовое предупреждение о первом уровне опасности — желтом.

8 августа в Украине объявлено штормовое предупреждение / © Укргидрометцентр

Ночные дожди на западе, севере и в Винницкой области днем охватят большинство областей, а в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквалы со скоростью до 15–20 м/с.

Днём температура воздуха по стране составит от +24 до +29 градусов тепла, хотя на юге и юго-востоке сохранится сильная жара до +35…+37 градусов тепла.

Реклама

Погода в Украине 8 августа / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 8 августа.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров