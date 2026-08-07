Навроцкий сделал заявление о войне в Украине и назвал главный интерес Польши

Кароль Навроцкий. / © Getty Images

Реклама

В интересах Польши, чтобы Украина давала отпор агрессорке Российской Федерации. При этом Киев может рассчитывать на помощь Варшавы.

Об этом заявил польский президент Кароль Навроцкий во время церемонии по случаю первой годовщины его инаугурации, сообщает RMF24.

Реклама

По его словам, одним из стратегических интересов Польши является недопущение появления в Варшаве и других городах страны символов, связываемых им с УПА.

Реклама

«В этом вопросе они (Украина — Ред.) всегда могут рассчитывать на нашу помощь, потому что там, где бьют москалей, там Польша помогает, даже если она не принимает непосредственного участия в этой войне. Таков стратегический интерес Польши», — сказал Навроцкий.

В то же время, добавил он, любые решения должны приниматься с учетом, прежде всего, польских интересов. Именно поэтому, говорит президент Польши, помощь Киеву не должна быть «бездумной», а должна основываться на анализе и стратегических решениях.

«Наш интерес состоит в том, чтобы украинцы воевали как можно дольше и эффективнее. Мы с ними, но здесь Польша, здесь наши интересы и ко всему нужно подходить с анализом, достоинством, партнерской открытостью и союзническим пониманием», — заявил польский президент.

Напомним, ранее Навроцкий объявил "войну" красно-черному флагу. Во время мемориальных мероприятий 11 июля в память жертв Волынской трагедии в Польше он призвал законодательно запретить использование флага ОУН-УПА. Польский лидер утверждал, мол, это знамя олицетворяет идеологию украинских националистов.

Реклама

Заметим, что польский вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камиш заявил, что Украина не станет членом ЕС, если не изменит отношения к истории об ОУН и УПА, а также будет идти в Евросоюз «под знаменем Бандеры».

Новости партнеров