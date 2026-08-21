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Принц Габріель Бельгійський підкорює Альпи: палац показав нові фото до 23-річчя хлопця
Принц Габріель Бельгійський 20 серпня відсвяткував своє 23-річчя.
З цієї нагоди свята Бельгійський королівський палац опублікував фотографії принца у повному альпіністському спорядженні — під час проходження маршруту серед льодовиків і вершин масиву Монблан.
Світлини були зроблені цього літа під час курсу з альпінізму в горах у Франції.
На одній із фотографій принц зображений перед альпіністським притулком Refuge Albert Ier, названим на честь його прапрадіда — короля Бельгії Альберта I.
Притулок розташований на висоті близько 2700 метрів над льодовиком Тур і досі залишається важливою базою для альпіністів у масиві Монблан.
Король Альберт I був відомий своєю любов’ю до альпінізму й багато років підкорював вершини Альп. Він загинув 17 лютого 1934 року внаслідок нещасного випадку під час одиночного сходження на скелю Рош-дю-В’є-Бон-Дьє в Марш-ле-Дам, неподалік Намюра, Бельгія.