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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
15
Час на прочитання
1 хв

Холодний суп на кефірі: рецепт освіжальної страви

Це корисний, легкий суп для спекотних днів, який чудово освіжає та бадьорить.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
55 ккал
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Холодний суп на кефірі

Холодний суп на кефірі / © Credits

Дуже простий, із доступних інгредієнтів: кефіру, яєць, свіжих овочів та зелені, а готується за лічені хвилини.

Інгредієнти

кефір 2,5 %
600 мл
кип’ячена вода (охолоджена)
200 мл
свіжі огірки
4 шт.
курячі яйця
3 шт.
часник
2 зубчики
зелень (зелена цибуля, кріп, петрушка)
мелений чорний перець
сіль

  1. Яйця варіть 10 хвилин від моменту закипання. Охолодіть, очистьте і дрібно наріжте.

  2. Огірки та зелень помийте. Огірки наріжте соломкою, зелень подрібніть.

  3. Часник очистьте і пропустіть через прес.

  4. У глибоку миску викладіть яйця, огірки, зелень, часник, влийте кефір і воду.

  5. Додайте мелений чорний перець, посоліть і перемішайте.

  6. Поставте в холодильник на 20–30 хвилин, щоб суміш настоялася й охолола.

Поради:

  • Можна використовувати кефір будь-якої жирності.

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