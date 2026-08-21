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Холодний суп на кефірі: рецепт освіжальної страви
Це корисний, легкий суп для спекотних днів, який чудово освіжає та бадьорить.
Дуже простий, із доступних інгредієнтів: кефіру, яєць, свіжих овочів та зелені, а готується за лічені хвилини.
Інгредієнти
- кефір 2,5 %
- 600 мл
- кип’ячена вода (охолоджена)
- 200 мл
- свіжі огірки
- 4 шт.
- курячі яйця
- 3 шт.
- часник
- 2 зубчики
- зелень (зелена цибуля, кріп, петрушка)
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- мелений чорний перець
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- сіль
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Яйця варіть 10 хвилин від моменту закипання. Охолодіть, очистьте і дрібно наріжте.
Огірки та зелень помийте. Огірки наріжте соломкою, зелень подрібніть.
Часник очистьте і пропустіть через прес.
У глибоку миску викладіть яйця, огірки, зелень, часник, влийте кефір і воду.
Додайте мелений чорний перець, посоліть і перемішайте.
Поставте в холодильник на 20–30 хвилин, щоб суміш настоялася й охолола.
Поради:
Можна використовувати кефір будь-якої жирності.
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