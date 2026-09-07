Принцесса Леонор в белой блузке и широких джинсах провела свой первый день в университете

Принцесса Леонор / © Getty Images

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Принцесса начинает учебу по специальности «Политология» в кампусе Мадридского университета имени Карлоса III, продолжая таким образом свое образование с целью стать будущей королевой, после завершения военной подготовки, которая длилась последние три года.

Впервые старшая дочь короля Филиппа VI и королевы Летиции окажется в большой университетской среде. В аудиториях и коридорах Университета Карлоса III наследница престола будет делить пространство с тысячами молодых людей из самых разных слоев общества, в обстановке, где присутствие камер мобильных телефонов постоянно создает угрозу для сохранения ее частной жизни вне официальных мероприятий.

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Принцесса Леонор / © Getty Images

Известно, что администрация университета предприняла ряд шагов для обеспечения мер безопасности, в частности университет официально напомнил всем преподавателям о строгом запрете на использование мобильных устройств в аудиториях и учебных зданиях.

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Это указание было подкреплено в первый день занятий, во время официального мероприятия, общим призывом к студентам к уважению правил сосуществования, намеренно избегая любого явного упоминания о присутствии принцессы.

Леонор появилась в университете в белой блузке на пуговицах и широких темно-синих джинсах, в сочетании с кроссовками серого цвета. Она дополнила свой скромный образ золотыми серьгами и цепочкой с подвеской в форме сердца на шее. Волосы собрала в пучок и сделала легкий дневной макияж, а также улыбалась и выглядела счастливой.

Принцесса Леонор / © Getty Images

Ее младшая сестра, инфанта София, напомним, начинает второй год обучения в Forward College, который пройдет в кампусе в Париже.

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