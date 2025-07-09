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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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DeepState зафиксировал новое продвижение армии РФ на востоке Украины

Враг продвинулся на нескольких участках в Донецкой области.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Российские военные

Российские военные / © Associated Press

Российские войска продвинулись в районе нескольких населенных пунктов Донецкой области. Аналитики фиксируют активизацию противника и обновление линии фронта.

Об этом сообщил аналитический проект DeepState

Согласно обновленным картам боевых действий, российские войска зафиксированы ближе к позициям у Яблоновки, Колодязов, Зеленой Долины и Среднего. Речь идет о небольшом тактическом продвижении оккупантов на восточном фронте.

Карта / © Deepstatemap

Карта / © Deepstatemap

Карта / © Deepstatemap

Карта / © Deepstatemap

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 9 июля РФ мощно атаковала Украину дронами и ракетами. Оккупанты выпустили 741 воздушную цель. Россия запустила по Украине семь крылатых ракет, шесть «Кинжалов» и 728 беспилотников различного типа.

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