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DeepState зафиксировал новое продвижение армии РФ на востоке Украины
Враг продвинулся на нескольких участках в Донецкой области.
Российские войска продвинулись в районе нескольких населенных пунктов Донецкой области. Аналитики фиксируют активизацию противника и обновление линии фронта.
Об этом сообщил аналитический проект DeepState
Согласно обновленным картам боевых действий, российские войска зафиксированы ближе к позициям у Яблоновки, Колодязов, Зеленой Долины и Среднего. Речь идет о небольшом тактическом продвижении оккупантов на восточном фронте.
Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 9 июля РФ мощно атаковала Украину дронами и ракетами. Оккупанты выпустили 741 воздушную цель. Россия запустила по Украине семь крылатых ракет, шесть «Кинжалов» и 728 беспилотников различного типа.