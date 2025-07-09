DeepState зафіксував нове просування армії РФ на сході України

Російські військові / © Associated Press

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Російські війська просунулися в районі кількох населених пунктів Донецької області. Аналітики фіксують активізацію противника та оновлення лінії фронту.

Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState.

Згідно з оновленими картами бойових дій, російські війська зафіксовані ближче до позицій біля Яблунівки, Колодязів, Зеленої Долини та Середнього. Йдеться про невелике тактичне просування окупантів на східному фронті.

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Мапа / © Deepstatemap

Мапа / © Deepstatemap

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч проти 9 липня РФ потужно атакувала Україну дронами та ракетами. Окупанти випустили 741 повітряну ціль. Росія запустила по Україні сім крилатих ракет, шість «Кинджалів» та 728 безпілотників різного типу.