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- Війна
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DeepState зафіксував нове просування армії РФ на сході України
Ворог просунувся на кількох ділянках у Донецькій області.
Російські війська просунулися в районі кількох населених пунктів Донецької області. Аналітики фіксують активізацію противника та оновлення лінії фронту.
Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState.
Згідно з оновленими картами бойових дій, російські війська зафіксовані ближче до позицій біля Яблунівки, Колодязів, Зеленої Долини та Середнього. Йдеться про невелике тактичне просування окупантів на східному фронті.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч проти 9 липня РФ потужно атакувала Україну дронами та ракетами. Окупанти випустили 741 повітряну ціль. Росія запустила по Україні сім крилатих ракет, шість «Кинджалів» та 728 безпілотників різного типу.