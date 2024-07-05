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У Тернополі заживо згорів пацієнт у лікарні

У Тернополі заживо згорів пацієнт у лікарні

У Тернополі в травматологічному відділенні загорілося ліжко разом з пацієнтом. / Фото: Національна поліція України

Чоловік курив у ліжку.

Вночі проти 5 липня у Тернополі в травматологічному відділенні загорілося ліжко разом з пацієнтом.

Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Зазначається, що працівники лікарні побачили задимлення та спробували загасити пожежу самостійно. Втім, не змогли, а тому викликали рятувальників. Після того, як пожежники загасили вогонь, на ліжку в палаті виявили тіло чоловіка.

Слідство встановило, що чоловік лежав у лікарні з травмою ноги. Він ходив мало, а тому іноді курив у ліжку, ховаючись від лікарів.

Причина пожежі, згідно з актом працівників ДСНС - необережність під час куріння у ліжку.

Під час пожежі разом з потерпілим у палаті був ще один пацієнт. Він не постраждав.

Як повідомлялося, у Львові дівчата побили 9-річного хлопчика на майданчику. Триває перевірка, правоохоронці встановили особи порушниць і опитують учасників та очевидців. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.  

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