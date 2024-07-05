У Тернополі заживо згорів пацієнт у лікарні

Чоловік курив у ліжку.
Вночі проти 5 липня у Тернополі в травматологічному відділенні загорілося ліжко разом з пацієнтом.
Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Зазначається, що працівники лікарні побачили задимлення та спробували загасити пожежу самостійно. Втім, не змогли, а тому викликали рятувальників. Після того, як пожежники загасили вогонь, на ліжку в палаті виявили тіло чоловіка.
Слідство встановило, що чоловік лежав у лікарні з травмою ноги. Він ходив мало, а тому іноді курив у ліжку, ховаючись від лікарів.
Причина пожежі, згідно з актом працівників ДСНС - необережність під час куріння у ліжку.
Під час пожежі разом з потерпілим у палаті був ще один пацієнт. Він не постраждав.
Як повідомлялося, у Львові дівчата побили 9-річного хлопчика на майданчику. Триває перевірка, правоохоронці встановили особи порушниць і опитують учасників та очевидців. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.
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