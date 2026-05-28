Кремль пытается запугать ударами по Киеву и заявляет о необходимости покинуть столицу Украины. Мол, «информацию донесли до всех».

Об этом заявил спикер «фюрера» Дмитрий Песков.

По его словам, Москва «предупредила» персонал иностранных дипломатических представительств о том, что якобы стоит покинуть Киев. Они пусть «сами принимают решение».

Кроме того, Песков посетовал, что «не все воспринимают серьезно предостережение» Кремля о планах нанести удары по объектам военно-промышленного комплекса.

В то же время представитель Владимира Путина продолжает дерзко врать, будто для России первоочередными являются «мирные способы достижения целей». Впрочем, он цинично пригрозил, что все будет «зависеть от развития событий».

Удар по Киеву и угрозы РФ

Ночью против 24 мая Россия нанесла массированный удар по Киеву. В Москве дерзко утверждают, мол, совершили атаку «в ответ» на якобы обстрел колледжа в оккупированной Луганской области. Впрочем, аналитики ISW подчеркнули, что это оправдание не соответствует исторической модели поведения России.

Заметим, что после этой атаки по Киеву из России прозвучали новые громкие заявления. В частности, посол по особым поручениям МИД Родион Мельник нагло высказался, мол, «Киев сам напросился на удары возмездия».

Кроме того, в Москве возмутились из-за отсутствия реакции США на угрозы «системных ударов» по столице Украины. Дмитрий Песков подчеркнул, что якобы для РФ «приоритетом является то предупреждение, которое направили».

