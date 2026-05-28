Директор команди Усика назвав умову для наступного бою чемпіона

Сергій Лапін розповів про плани українського боксера після поєдинку з Ріко Верховеном.

Сергій Лапін, директор команди чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF в надважкій вазі Олександра Усика, прокоментував майбутнє українця після перемоги над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

"З ким Усик битиметься наступним? Наразі все залежить від двох речей: від відповідної пропозиції та від самого бажання чемпіона.

Олександру вже нічого доводити. Зараз він перебуває в такому становищі, коли сам обирає, що його цікавить далі. Ні зовнішній тиск, ні обговорення в соцмережах не вплинуть на його рішення. Якщо наступний бій відбудеться, то лише тому, що це буде справді значна подія", — сказав Лапін у коментарі для Boxing News.

Наразі невідомо, хто стане наступним суперником Усика. Проте найбільш ймовірним варіантом називається непереможний німець Агіт Кабаєл, який є обов'язковим претендентом на пояс WBC.

Кабаєл після бою Усик — Верховен вийшов на ринг і висловив бажання провести поєдинок з українцем у Німеччині. Олександр без жодних вагань прийняв виклик.

Британський промоутер Френк Воррен заявив, що хоче організувати бій Усик — Кабаєл восени цього року в Німеччині.

Олександр уже погодився розпочати переговори про бій з Кабаєлом.

Своєю чергою, Кабаєл пояснив, чому Усику було важко в поєдинку проти Верховена.

