Директор команди Усика назвав умову для наступного бою чемпіона

Олександр Усик / Фото: Денис Дідківський

Реклама

Сергій Лапін, директор команди чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF в надважкій вазі Олександра Усика, прокоментував майбутнє українця після перемоги над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

"З ким Усик битиметься наступним? Наразі все залежить від двох речей: від відповідної пропозиції та від самого бажання чемпіона.

Олександру вже нічого доводити. Зараз він перебуває в такому становищі, коли сам обирає, що його цікавить далі. Ні зовнішній тиск, ні обговорення в соцмережах не вплинуть на його рішення. Якщо наступний бій відбудеться, то лише тому, що це буде справді значна подія", — сказав Лапін у коментарі для Boxing News.

Реклама

Наразі невідомо, хто стане наступним суперником Усика. Проте найбільш ймовірним варіантом називається непереможний німець Агіт Кабаєл, який є обов'язковим претендентом на пояс WBC.

Кабаєл після бою Усик — Верховен вийшов на ринг і висловив бажання провести поєдинок з українцем у Німеччині. Олександр без жодних вагань прийняв виклик.

Британський промоутер Френк Воррен заявив, що хоче організувати бій Усик — Кабаєл восени цього року в Німеччині.

Олександр уже погодився розпочати переговори про бій з Кабаєлом.

Реклама

Своєю чергою, Кабаєл пояснив, чому Усику було важко в поєдинку проти Верховена.

Огляд бою Усик — Верховен

Усик — Верховен: підсумки бою

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій за секунду до завершення 11-го раунду.

Верховен після поразки від Усика обурився рішенням рефері, заявивши, що той передчасно зупинив поєдинок.

Ріко вже подав офіційний протест щодо результату бою з Усиком.

Реклама

У WBC уже висловилися щодо суперечливої зупинки бою Усик — Верховен.

Відомий американський тренер Тедді Атлас став на захист рефері, який зупинив бій Усик — Верховен.

На момент завершення бою нідерландець мав мінімальну перевагу на записках одного з суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию.

За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.

Реклама

Водночас тренер Верховена після суперечливого нокауту закликав Усика провести бій-реванш з його підопічним.

Усик вже відреагував на протест Верховена щодо результату їхнього бою.

Олександр після поєдинку розповів, кому присвячує перемогу над Верховеном.

Також Усик висловився про потенційний реванш з Верховеном і назвав умову.

Реклама

Крім того, Усик відреагував на чутки про шалений гонорар за бій з Верховеном.

Раніше повідомлялося, що дружина Усика поділилася першими емоціями після його перемоги над Верховеном.

На нашому сайті можна переглянути відео нокдауну та нокауту в поєдинку Усик — Верховен.

Новини партнерів