Директор команди Усика назвав умову для наступного бою чемпіона
Сергій Лапін розповів про плани українського боксера після поєдинку з Ріко Верховеном.
Сергій Лапін, директор команди чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF в надважкій вазі Олександра Усика, прокоментував майбутнє українця після перемоги над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.
"З ким Усик битиметься наступним? Наразі все залежить від двох речей: від відповідної пропозиції та від самого бажання чемпіона.
Олександру вже нічого доводити. Зараз він перебуває в такому становищі, коли сам обирає, що його цікавить далі. Ні зовнішній тиск, ні обговорення в соцмережах не вплинуть на його рішення. Якщо наступний бій відбудеться, то лише тому, що це буде справді значна подія", — сказав Лапін у коментарі для Boxing News.
Наразі невідомо, хто стане наступним суперником Усика. Проте найбільш ймовірним варіантом називається непереможний німець Агіт Кабаєл, який є обов'язковим претендентом на пояс WBC.
Кабаєл після бою Усик — Верховен вийшов на ринг і висловив бажання провести поєдинок з українцем у Німеччині. Олександр без жодних вагань прийняв виклик.
Британський промоутер Френк Воррен заявив, що хоче організувати бій Усик — Кабаєл восени цього року в Німеччині.
Олександр уже погодився розпочати переговори про бій з Кабаєлом.
Своєю чергою, Кабаєл пояснив, чому Усику було важко в поєдинку проти Верховена.
Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій за секунду до завершення 11-го раунду.
Верховен після поразки від Усика обурився рішенням рефері, заявивши, що той передчасно зупинив поєдинок.
Ріко вже подав офіційний протест щодо результату бою з Усиком.
У WBC уже висловилися щодо суперечливої зупинки бою Усик — Верховен.
Відомий американський тренер Тедді Атлас став на захист рефері, який зупинив бій Усик — Верховен.
На момент завершення бою нідерландець мав мінімальну перевагу на записках одного з суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию.
За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.
