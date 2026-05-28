Директор команды Усика назвал условие для следующего боя чемпиона

Александр Усик

Сергей Лапин, директор команды чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, прокомментировал будущее украинца после победы над нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

"С кем Усик будет биться следующим? Сейчас все зависит от двух вещей: от соответствующего предложения и от самого желания чемпиона.

Александру уже нечего доказывать. Сейчас он находится в таком положении, когда сам выбирает, что его интересует дальше. Ни внешнее давление, ни обсуждения в соцсетях не повлияют на его решение. Если следующий бой состоится, то лишь потому, что это будет действительно значительное событие", — сказал Лапин в комментарии для Boxing News.

Пока неизвестно, кто станет следующим соперником Усика. Однако наиболее вероятным вариантом называется непобедимый немец Агит Кабайел, который является обязательным претендентом на пояс WBC.

Кабайел после боя Усик — Верховен вышел на ринг и выразил желание провести поединок с украинцем в Германии. Александр без колебаний принял вызов.

Британский промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что хочет организовать бой Усик — Кабайел осенью этого года в Германии.

Александр уже согласился начать переговоры о бое с Кабайелом.

В свою очередь, Кабайел объяснил, почему Усику было тяжело в поединке против Верховена.

Обзор боя Усик — Верховен

Усик — Верховен: итоги боя

Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем пошел добивать его и рефери остановил бой за секунду до завершения 11-го раунда.

Верховен после поражения от Усика возмутился решением рефери, заявив, что он преждевременно остановил поединок.

Рико уже подал официальный протест касательно результата боя с Усиком.

В WBC уже высказались по поводу спорной остановки боя Усик — Верховен.

Известный американский тренер Тедди Атлас встал на защиту рефери, который остановил бой Усик — Верховен.

На момент завершения боя нидерландец имел минимальное преимущество на записках одного из судей, тогда как еще двое фиксировали ничью.

По статистике ударов Верховен также имел незначительное преимущество над Усиком.

