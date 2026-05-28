Принц Уильям в элегантном костюме приехал на встречу на тренировочную базу сборной Англии
Принц Уэльский, как покровитель Футбольной ассоциации в частном порядке посетил тренировочную базу сборной Англии в Сент-Джорджс-Парке в Бертон-апон-Тренте, графство Стаффордшир.
Принц встретился с Джоном Макдермоттом, техническим директором Футбольной ассоциации Англии, побеседовал с тренерским штабом и вспомогательным персоналом мужской сборной Англии.
В беседе с персоналом и главным тренером сборной Англии Томасом Тухелем принц сказал: «Вы не получаете столько признания и похвалы, сколько заслуживаете».
Уильям услышал, как важна роль каждого из них для успеха команды, от тренеров и аналитиков, формирующих тактику и результативность, до медицинских, диетологических и спортивно-научных групп, отвечающих за благополучие и восстановление игроков, во время своего визита на тренировочную базу 11 мая.
Не каждый может увидеть всю ту тяжелую работу, которую вы вкладываете», — сказал им Уильям. «Успех игроков — это результат заложенного вами фундамента, поэтому спасибо вам», пишет express.
«Сейчас все складывается в единую картину: успехи сборной Англии, два финала мужского чемпионата Европы, кажется, мы приближаемся к этой цели. Отправляйтесь с моим благословением и наилучшими пожеланиями всем вам. Наслаждайтесь, заботьтесь друг о друге и выкладывайтесь на полную. Я уверен, что у нас все получится, так что удачи!», — пожелал принц Уэльский команде успехов.
Принц Уэльский большой футбольный болельщик, он часто посещает футбольные матчи и берет с собой сына — принца Джорджа.