Принц Уильям в элегантном костюме приехал на встречу на тренировочную базу сборной Англии

Томас Тухель и принц Уильям / © Getty Images

Принц встретился с Джоном Макдермоттом, техническим директором Футбольной ассоциации Англии, побеседовал с тренерским штабом и вспомогательным персоналом мужской сборной Англии.

В беседе с персоналом и главным тренером сборной Англии Томасом Тухелем принц сказал: «Вы не получаете столько признания и похвалы, сколько заслуживаете».

Уильям услышал, как важна роль каждого из них для успеха команды, от тренеров и аналитиков, формирующих тактику и результативность, до медицинских, диетологических и спортивно-научных групп, отвечающих за благополучие и восстановление игроков, во время своего визита на тренировочную базу 11 мая.

Не каждый может увидеть всю ту тяжелую работу, которую вы вкладываете», — сказал им Уильям. «Успех игроков — это результат заложенного вами фундамента, поэтому спасибо вам», пишет express.

«Сейчас все складывается в единую картину: успехи сборной Англии, два финала мужского чемпионата Европы, кажется, мы приближаемся к этой цели. Отправляйтесь с моим благословением и наилучшими пожеланиями всем вам. Наслаждайтесь, заботьтесь друг о друге и выкладывайтесь на полную. Я уверен, что у нас все получится, так что удачи!», — пожелал принц Уэльский команде успехов.

Принц Уэльский большой футбольный болельщик, он часто посещает футбольные матчи и берет с собой сына — принца Джорджа.

