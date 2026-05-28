Принц Вільям в елегантному костюмі приїхав на зустріч на тренувальну базу збірної Англії

Томас Тухель та принц Вільям / © Getty Images

Реклама

Принц зустрівся з Джоном Макдермоттом, технічним директором Футбольної асоціації Англії, поговорив з тренерським штабом та допоміжним персоналом чоловічої збірної Англії.

У розмові з персоналом і головним тренером збірної Англії Томасом Тухелем принц сказав: «Ви не отримуєте стільки визнання і похвали, скільки заслуговуєте».

Томас Тухель і принц Вільям / © Getty Images

Вільям почув, наскільки важлива роль кожного з них для успіху команди, від тренерів та аналітиків, які формують тактику та результативність, до медичних, дієтологічних та спортивно-наукових груп, які відповідають за добробут та відновлення гравців, під час свого візиту на тренувальну базу 11 травня.

Реклама

«Не кожен може побачити всю ту важку роботу, яку ви вкладаєте, — сказав Вільям. — Успіх гравців — це результат закладеного вами фундаменту, тому дякую вам». Про це пише express.

«Наразі все складається в єдину картину: успіхи збірної Англії, два фінали чоловічого чемпіонату Європи, здається, ми наближаємося до цієї мети. Вирушайте з моїм благословенням та найкращими побажаннями всім вам. Насолоджуйтесь, дбайте одне про одного і викладайтеся на повну. Я впевнений, що у нас все вийде, тож удачі!» — побажав принц Уельський успіхів команді.

Принц Уельський Вільям / © Getty Images

Принц Уельський — великий футбольний уболівальник, він часто відвідує футбольні матчі та бере із собою сина принца Джорджа.

Новини партнерів