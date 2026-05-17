В елегантному костюмі та з краваткою: принц Вільям відвідав футбольний матч
Принц Уельський як покровитель Футбольної асоціації відвідав фінальний матч Кубка Англії Emirates FA Cup 2026 між командами Челсі та Манчестер Сіті.
Футбольний матч відбувся на стадіоні «Уемблі» у Лондоні у суботу, 16 травня.
Принц Вільям є покровителем Футбольної асоціації, керівного органу цього виду спорту в Англії. Він регулярно відвідує важливі матчі, включаючи фінал Кубка Англії, та вручає трофей переможцям.
Спадкоємець престолу прибув на гру у класичному синьому костюмі, білій сорочці та синій краватці у червону смужку. Він був взутий у чорні туфлі, а у нього на руці був годинник.
Раніше цього місяця принц Уельський був присутнім на трибунах у Бірмінгемі, відверто вболіваючи за свою улюблену команду «Астон Вілла», яка обіграла «Ноттінгем Форест» у півфінальному матчі та вийшла у фінал Ліги Європи.
Пізніше на садовій вечірці у Букінгемському палаці принцеса Уельська Кейт розповідала, що вона разом із трьома дітьми дивилася цей матч удома по телевізору та поділилася подробицями, як це відбувалося.