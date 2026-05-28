Как правильно хранить хлеб, чтобы он был свежим неделю: пекари рассказали о лайфхаке

Пекари рассказали, как правильно хранить хлеб / © Pixabay

Свежий хлеб быстро теряет свои свойства — уже через два дня он может стать твердым или, наоборот, начать плесневеть. Проблема часто заключается не в качестве хлеба, а в способе его хранения. Полиэтиленовые пакеты и холодильник — это самые распространенные ошибки, которые сокращают срок годности хлеба.

Об этом пишет onet.pl.

Как лучше не хранить хлеб

Эксперты и пекари отмечают, что достаточно придерживаться нескольких простых правил, чтобы хлеб оставался свежим даже в течение недели.

Одной из самых распространенных ошибок является хранение только что купленного, еще теплого хлеба в полиэтиленовом пакете или хлебнице. В таких условиях хлеб размягчается, а влага способствует развитию плесени. Пекари рекомендуют оставить свежий хлеб на несколько часов, чтобы он полностью остыл — лучше всего на решетке или без герметичной упаковки. Такой подход позволяет сохранить хрустящую корочку и предотвращает накопление влаги.

Как правильно хранить хлеб

Исследования показывают, что самыми эффективными являются методы, которые применяли наши бабушки: чистая хлопковая или льняная салфетка и прочная хлебница — идеальное решение. Ограниченный доступ воздуха позволяет сохранить надлежащую влажность, а хлеб дольше остается свежим.

Современной альтернативой являются двухслойные пакеты для хлеба, которые позволяют хлебу «дышать» и замедляют его высыхание. Хлеб на закваске, хранящийся таким образом, может оставаться свежим даже в течение недели.

Даже самая лучшая хлебница не выполнит своего предназначения без регулярной чистки. Крошки и остатки хлеба способствуют развитию плесени и бактерий. Пекари рекомендуют регулярно протирать хлебницу и поддерживать ее в сухом состоянии. Помните, что хлеб в хлебнице лучше всего класть срезанной стороной вниз.

Можно ли хранить хлеб в холодильнике

Вопреки распространенному мнению хранение хлеба в холодильнике отнюдь не продлевает срок его годности. Наоборот — низкая температура ускоряет процесс затвердевания и приводит к тому, что хлеб быстро становится сухим и невкусным. Эксперты рекомендуют хранить хлебобулочные изделия при комнатной температуре, лучше всего в диапазоне 20-25 °C.

Если вы знаете, что не сможете съесть всю буханку, стоит подумать о заморозке хлеба. Лучше всего нарезать хлеб ломтиками, разделить на порции и положить в пакетики. После размораживания хлеб сохраняет хорошее качество, особенно если его немного подогреть в духовке. Пекари отмечают, что для замораживания лучше всего подходит свежий хлеб.

