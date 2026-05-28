Родительское светило планеты — красный карлы / © wikipedia.org

Телескоп обнаружил планету LHS 3844b, она расположена в 50 световых годах от нас.

Об этом пишет Science Alert.

Из-за приливного восхищения одна сторона экзопланеты всегда освещена светом, а другая находится в вечной тьме. Температура дневной стороны достигает 1000 Кельвинов.

Ученые выяснили, что поверхность планеты может напоминать лунный или земной базальт — магматическую породу, образующуюся при быстром отверждении лавы, богатой магнием и железом. Она также может походить на мантию Земли, а не на более тонкую кору, покрывающую нашу планету.

По словам исследователей, такая оболочка могла сформироваться двумя путями. Первый из них предполагает, что она состоит из недавно образовавшихся каменистых плит, что подразумевает геологическую активность LHS 3844b, возможно, в результате вулканических процессов. Или это мертвый мир, покрытый реголитом, измельченный эонами бомбардировки радиацией и ударами метеоритов. У него нет атмосферы, способной защитить его. У планеты также нет силикатной коры, подобной земной.

«Можно заключить, что тектоника плит, подобная земной, не применима к этой планете или неэффективна. По всей вероятности, на этой планете очень мало воды», — сказал Себастьян Зиеба, научный сотрудник программы Сагана в Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики.

