Ці 6 овочів краще купувати замороженими: дієтолог пояснила чому

Заморожені овочі часто сприймають як менш корисну альтернативу свіжим. Однак деякі з них після заморожування не лише зберігають поживну цінність, а й можуть мати певні переваги. Дієтолог назвала шість овочів, які радить купувати саме в замороженому вигляді.

Про це повідомило видання Verywell Health.

До цього переліку увійшла броколі. Дослідження свідчать, що заморожена броколі може мати вищу антиоксидантну активність, ніж свіжа. Також вона містить глюкозинолати — природні рослинні сполуки, які є попередниками сульфорафану.

Ще один овоч зі списку — цвітна капуста. За даними досліджень, різниця у вмісті вітамінів між свіжою та замороженою цвітною капустою є незначною. Коли ж відмінності фіксувалися, заморожений продукт нерідко демонстрував кращі показники. Крім того, деякі дослідження вказують на вищу антиоксидантну активність замороженої цвітної капусти завдяки збереженню вітаміну С та поліфенолів.

До списку також потрапив горох. Фахівчиня зазначає, що заморожений горох за поживною цінністю подібний до свіжого. Водночас він вважається найближчою альтернативою свіжому горошку за вмістом антиоксидантів, якщо порівнювати його з консервованим або сушеним.

Дієтолог радить звернути увагу й на заморожені серцевини артишоків. Вони вже готові до використання, а дослідження показують, що свіжі артишоки під час зберігання можуть втрачати частину антиоксидантів і вітамінів. Також заморожені артишоки можуть містити вищий рівень хлорогенової кислоти, ніж свіжі.

Серед рекомендованих продуктів є й едамаме — незрілі зелені соєві боби. Оскільки їх зазвичай заморожують невдовзі після збору врожаю, вони добре зберігають смак, текстуру та поживні властивості. Крім того, заморожений едамаме значно доступніший у продажу, ніж свіжий.

Шостим овочем став шпинат. Заморожування допомагає зберегти його свіжість і поживні речовини. Натомість під час зберігання свіжого шпинату в холодильнику вміст антиоксидантів і вітаміну С може знижуватися.

За словами експертів, заморожені овочі загалом залишаються корисним вибором для щоденного раціону. Їх зазвичай збирають у період пікової стиглості та заморожують невдовзі після збору врожаю, що допомагає зберегти поживні речовини. Водночас під час купівлі варто обирати овочі без доданих соусів, надлишку солі та насичених жирів.

