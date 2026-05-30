Танабоворн Сірікунакорн / © Guinness World Records

Реклама

Для будь-якого парашутиста успішне приземлення є одним із найважливіших етапів стрибка. Проте для мешканця Таїланду Танабоворна Сірікунакорна воно стало не просто завершенням польоту, а новим світовим рекордом.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Спортсмен, більш відомий під прізвиськом «Супер Тум», здійснив рекордне приземлення на схилах вулкана Охос-дель-Саладо в Чилі — найвищого вулкана у світі, що діє.

Реклама

Йому вдалося торкнутися землі на висоті 5 442 метри над рівнем моря, що дозволило встановити новий світовий рекорд за найвище приземлення під час стрибка з парашутом.

Рекордний стрибок відбувся 14 березня за підтримки компаній HALO2, Atacamacopter, чилійського управління цивільної авіації DGAC та організації Spondylus.

Таким чином Сірікунакорн перевершив попереднє досягнення, встановлене 2023 року, коли рекордсмен приземлився на висоті 5 317 метрів над рівнем моря.

Танабоворн Сірікунакорн / © Guinness World Records

За словами спортсмена, одним із найяскравіших вражень під час польоту стали неймовірні краєвиди вулкана та навколишньої місцевості.

Реклама

«Вид був неймовірно гарний, — розповів він, — такого я ще ніколи не бачив. Це справді дивовижне місце, де кольори, що утворюються завдяки різним мінералам, надають вулкану вигляду веселки».

48-річний підприємець у сфері нерухомості та університетський викладач почав займатися парашутним спортом лише 2024 року. Попри відносно невеликий досвід у цьому виді спорту, він уже встиг здійснити близько 1 250 стрибків.

Сірікунакорн зазначив, що встановлення рекорду було для нього не лише особистим досягненням, а й можливістю представити Таїланд на світовій арені.

Він зізнався, що хотів, аби люди по всьому світу звернули увагу на його країну та пишалися її представниками.

Реклама

Пояснюючи вибір місця для рекордного стрибка, спортсмен розповів, що команда була приголомшена красою та унікальністю вулкана Охос-дель-Саладо.

«Тому що це місце зацікавило мене, керівників проєкту, а також всю команду. Ознайомившись із ним ближче, ми відкрили для себе неймовірну красу найвищого вулкану у світі».

Танабоворн Сірікунакорн / © Guinness World Records

Окрім захоплення екстремальними видами спорту, Супер Тум також обіймає керівну посаду в парламенті Таїланду.

За його словами, ім’я «Тум» він отримав від батьків, а приставка «Супер» з’явилася пізніше як символ сили та відповідальності, які на нього покладають.

Реклама

Парашутист розповів, що під час рекордного стрибка почувався спокійно та впевнено.

Коли ж офіційно підтвердили встановлення нового світового рекорду, його переповнили емоції.

За словами спортсмена, він відчув гордість і був глибоко зворушений своїм досягненням.

Попри вже встановлений рекорд, Сірікунакорн не збирається зупинятися на досягнутому та планує нові звершення на батьківщині.

Реклама

«Кожна людина має в собі особливі здібності. Кожен може бути «супергероєм» по-своєму. Ми починаємо великі справи, роблячи їх заради своїх родин та загального блага. Просто пам’ятайте: не дозволяйте нікому зневажати чи руйнувати ваші мрії. Будьте рішучими, відданими та дисциплінованими — і Всесвіт надасть вам сили».

Нагадаємо, найнижча жінка у світі, що самостійно не пересувається, закінчила коледж і відкрила бізнес.

Новини партнерів