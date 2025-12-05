Посылки из-за границы: когда украинцам придется платить налог

На посылки из-за границы будут налагаться налоги

Реклама

Введение налогообложения международных посылок стоимостью до 150 евро выравняет негативные тенденции на рынке. Однако необходимо определиться с конечным вариантом, а также будет переходный период, чтобы подготовиться и перестроиться.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью изданию «Левый берег».

«Есть вопрос о налогообложении международных посылок. Разговоры об этом мы начали еще два года назад. Некоторым это не понравилось. Но оказалось, что большинство маленьких посылок, которые завозятся в Украину, едут из одной страны, которая в геополитическом понимании иногда недружественно к Украине. Более того, большинство операторов, которые завозят легально и продают свои продукты, оказались неконкурентоспособными из-за того, что у нас засилье импортной продукции. И это оказывает существенное влияние на платежный баланс Украины», — пояснил он.

Реклама

Министр также убежден, что нововведения не будут вводить с 1 января 2026 года, нужно время.

«Мы будем внедрять европейскую практику налогообложения — на этапе покупки в магазине, когда покупающее физическое лицо платит налог сразу при покупке», — добавил он.

Напомним, Национальный банк Украины считает целесообразным ввести налогообложение посылок стоимостью до 150 евро и другого неприоритетного импорта, в том числе электромобилей и предметов роскоши.

С 1 июля 2019 года в Украине необлагаемый предел почтовых посылок был уменьшен со 150 до 100 евро. Предусматривалось обложение посылок, сумма которых превышала 100 евро. Но если товар стоил, например, 130 евро, то в 30 евро начислялся ввозной налог (3 евро) и НДС (6 евро).

Реклама

В январе 2022 года Верховная Рада увеличила предел на беспошлинную доставку посылок из-за границы до 150 евро. Облагается лишь часть стоимости, превышающая предел. Если товары стоят 170 евро — НДС (20%) уплачивается 20 евро.