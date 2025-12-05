- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 583
- Время на прочтение
- 2 мин
Посылки из-за границы: когда украинцам придется платить налог
Украина планирует ввести налогообложение на международные посылки стоимостью до 150 евро. Покупатели также будут платить налог на этапе покупки, который соответствует европейской практике.
Введение налогообложения международных посылок стоимостью до 150 евро выравняет негативные тенденции на рынке. Однако необходимо определиться с конечным вариантом, а также будет переходный период, чтобы подготовиться и перестроиться.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью изданию «Левый берег».
«Есть вопрос о налогообложении международных посылок. Разговоры об этом мы начали еще два года назад. Некоторым это не понравилось. Но оказалось, что большинство маленьких посылок, которые завозятся в Украину, едут из одной страны, которая в геополитическом понимании иногда недружественно к Украине. Более того, большинство операторов, которые завозят легально и продают свои продукты, оказались неконкурентоспособными из-за того, что у нас засилье импортной продукции. И это оказывает существенное влияние на платежный баланс Украины», — пояснил он.
Министр также убежден, что нововведения не будут вводить с 1 января 2026 года, нужно время.
«Мы будем внедрять европейскую практику налогообложения — на этапе покупки в магазине, когда покупающее физическое лицо платит налог сразу при покупке», — добавил он.
Напомним, Национальный банк Украины считает целесообразным ввести налогообложение посылок стоимостью до 150 евро и другого неприоритетного импорта, в том числе электромобилей и предметов роскоши.
С 1 июля 2019 года в Украине необлагаемый предел почтовых посылок был уменьшен со 150 до 100 евро. Предусматривалось обложение посылок, сумма которых превышала 100 евро. Но если товар стоил, например, 130 евро, то в 30 евро начислялся ввозной налог (3 евро) и НДС (6 евро).
В январе 2022 года Верховная Рада увеличила предел на беспошлинную доставку посылок из-за границы до 150 евро. Облагается лишь часть стоимости, превышающая предел. Если товары стоят 170 евро — НДС (20%) уплачивается 20 евро.