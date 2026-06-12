Поліцейський закував чоловіка у кайданки і відгамселив після зустрічі з ТЦК: що з копом зараз

Поліцейському повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень / © Державне бюро розслідувань

Реклама

У Черкаській області правоохоронці повідомили про підозру поліцейському, який жорстоко побив чоловіка після його затримання. Правоохоронцю, який був у складі групи оповіщення, загрожує до восьми років ув’язнення.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Слідство встановило, що поліцейський входив до складу групи оповіщення одного з ТЦК та СП. Під час контакту з чоловіком він застосував до нього фізичну силу та використав кайданки.

Реклама

За даними слідства, після фактичного затримання громадянин не чинив жодного опору та не становив небезпеки для оточення. Однак, незважаючи на це, правоохоронець продовжив застосовувати силу та завдав чоловікові кількох ударів.

Поліцейському повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством, використанням спеціальних засобів та діями, які принижують особисту гідність потерпілого. За це фігуранту загрожує від трьох до восьми років ув’язнення.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування у справі триває.

До слова, омбудсман Дмитро Лубінець повідомив про розслідування загибелі мобілізованого киянина, який помер у січні після скарг на побиття працівниками поліції та ТЦК. Попри переломи ребер та підозру на насильницьку смерть, тіло видали родичам без обов’язкового судово-медичного розтину, що ускладнило слідство. Наразі відкрито провадження щодо можливої недбалості медиків, а омбудсман наголошує на неприпустимості зловживань під час мобілізаційних заходів.

Реклама

Новини партнерів