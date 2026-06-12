Названо найпоширенішу помилку, яка перетворює каву на отруту: ніколи так не робіть

Як правильно готувати каву

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Кава входить до переліку найпопулярніших напоїв у світі. Багато досліджень свідчать, що її помірне споживання може позитивно впливати на концентрацію, працездатність і навіть здоров’я серцево-судинної системи. Однак деякі помилки під час приготування здатні суттєво знизити користь напою. Однією з найпоширеніших експерти називають використання підгорілої або перегрітої кави.

Чому перегріта кава стає шкідливою

Фахівці з харчових технологій пояснюють, що під час надмірного обсмажування зерна чи тривалого кип’ятіння вже готової кави утворюється підвищена кількість небажаних сполук, зокрема продуктів окиснення і гірких речовин.

Саме тому каву не рекомендують розігрівати повторно чи залишати на гарячій плиті на кілька годин. Такий напій втрачає аромат, стає надто гірким та може подразнювати слизову оболонку шлунка.

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Чому не варто кип’ятити каву кілька разів

Багато людей після охолодження напою просто ставлять його знову на плиту або до мікрохвильової печі. На думку експертів, це одна з найгірших звичок.

Під час повторного нагрівання руйнуються ароматичні сполуки, а смак стає різким і неприємним. Крім того, окислені компоненти можуть негативно впливати на якість напою та викликати дискомфорт у людей з чутливим травленням.

Ще одна небезпечна помилка — несвіжа кава

Лікарі також не радять пити каву, яка простояла в кавнику чи термосі багато годин. З часом у напої відбуваються процеси окиснення, через що він втрачає свої корисні властивості.

Особливо небажано вживати каву, яка зберігалася відкритою протягом усього дня у теплому приміщенні.

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Як правильно готувати каву

Для максимальної користі експерти рекомендують:

використовувати свіжообсмажені зерна;

уникати тривалого кипіння напою;

пити каву одразу після приготування;

не розігрівати напій кілька разів поспіль;

зберігати зерна в герметичному пакованні подалі від світла та вологи.

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