На Хмельниччині вбили капітана поліції: без батька залишилося двоє дітей

Загиблий поліцейський Сергій Чорний / © Національна поліція Хмельницької області

Кривавий інцидент стався у селі Терлівка на Хмельниччині. Під час виїзду на службове завдання поліцейські потрапили під вогонь озброєного нападника. Унаслідок отриманих поранень на місці загинув 33-річний капітан поліції Сергій Чорний.

Про це повідомила поліція Хмельницької області у Telegram.

«Завжди першим приходив на допомогу»

Сергій Чорний присвятив правоохоронним органам майже половину свого життя. Після закінчення Львівського університету внутрішніх справ у 2014 році, він працював інспектором сектору реагування патрульної поліції (відділ №3 Хмельницького РУП).

Колеги згадують Сергія як людину слова:

«Він був принциповим та відповідальним, справжнім офіцером, який завжди першим приходив на допомогу людям», — зазначають у ГУНП Хмельницької області.

Непоправна втрата для родини

У загиблого правоохоронця залишилася велика родина, для якої цей день став фатальним: це батьки, дружина та двоє маленьких дітей.

«Поліція Хмельниччини вже розпочала розслідування за фактом вбивства працівника правоохоронного органу. Схиляємо голови у скорботі», — йдеться у повідомленні.

Спецоперація на території Хмельницького району

Нагадаємо, 15 травня у Хмельницькій області застрелили поліцейського. Напад стався під час перевірки документів у селі Терлівка Летичівської громади. У водія, який був позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду, перевіряли документи. Саме під час перевірки було скоєно озброєний напад на працівників поліції. Внаслідок події один поліцейський загинув, ще один отримав тілесні ушкодження. Підозрюваний з місця події втік. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення його місцеперебування та затримання. На території Хмельницького району запровадили спеціальну поліцейську операцію.

