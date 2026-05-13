Військовий розстріляв двох побратимів під Миколаєвом: перші подробиці

Солдат відкрив вогонь з АК-74 по своїх колегах під час «п’яної» сварки.

Ірина Лаб'як
У Миколаївському районі нічна сварка між військовими під час вживання алкоголю завершилася смертельною стріляниною. 35-річний солдат убив двох побратимів із автомата, його затримала поліція.

Про це повідомила поліція Миколаївської області.

У ніч проти 12 травня до відділення поліції №4 Миколаївського райуправління надійшло повідомлення про загибель двох військовослужбовців із вогнепальними пораненнями на місці несення служби.

На місце події прибули слідчі обласного управління поліції, оперативники, криміналісти та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Правоохоронці з’ясували, що напередодні ввечері 35-річний солдат разом із двома військовими віком 58 та 38 років перебував на службі. Під час розпивання алкоголю між чоловіками виникла суперечка. У розпал конфлікту підозрюваний узяв закріплений за ним автомат та відкрив стрілянину по співслужбовцях.

Обидва потерпілі померли на місці від отриманих вогнепальних поранень. Правоохоронці вилучили автомат АК-74 та стріляні гільзи, які направили на експертизу.

Зловмисника оперативно доправили до відділку поліції, де його затримали. За підозрою в умисному вбивстві двох осіб фігуранту загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

Нагадаємо, на Хмельниччині засудили до 9 років тюрми військового з Львівщини, який під час п’яної сварки застрелив товариша по службі з автомата. Щоб приховати злочин, чоловік спалив тіло у своєму авто та скинув рештки в річку. Окрім терміну, вбивця має сплатити родині загиблого 900 тис. грн компенсації.

