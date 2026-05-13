Меми про перший півфінал "Євробачення-2026": Jerry Heil потрапила на конкурс і "Коляденко" від Сан-Марино

Ведучі "Євробачення-2026" / © Associated Press

У вівторок, 12 травня, відгримів перший півфінал "Євробачення-2026", і традиційно Мережа рясніє мемами.

Українці вигадали безліч жартів. Зокрема, користувачі у жартівливій формі оцінили й костюмі учасників та ведучих, і їхні конкурсні номери, і атмосферу на конкурсі в цілому. Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку мемів про перший півфінал "Євробачення-2026".

Неабияк дісталося ведучому конкурсу Міхаелю Островскі, а точніше його доволі оригінальному костюму. Так, він відповідально підійшов до вибору вбрання та одягнув саме те, що відповідає атмосфері пісенного конкурсу. А користувачі ж почали порівнювати, хто б ще міг обрати такий костюм та на який захід.

Меми про перший півфінал "Євробачення-2026"

Іншій ведучій Вікторії Сваровські теж дісталося. Річ у тім, що її родина володіє брендом Swarovski. Як жартують користувачі – реклама вийшла на новий рівень.

Звичайно, не минулось без жартів про Австралію та Австрію. Річ у тім, що на сцені розповідали про різницю між цими країнами. Стереотипно вважається, що їх плутають американці. Тож, користувачі жартували, що австрійці це підготували спеціально для жителів США, оскільки переконані, що ті "Євробачення" дивляться.

До речі, у першому півфіналі українці не голосували, про що писалося на екрані. Проте користувачі жартують, що то нагадування, що під час війни в Україні виборів не буде.

Дісталось й Хорватії. Деякі елементи номера Lelek були ну дуже вже схожими на ті, які українська співачка Jerry Heil демонструвала у фіналі нацвідбору на "Євробачення-2026". У Мережі жартують, що CATHARTICUS таки потрапив на конкурс.

А інші користувачі порівняли представника Сан-Марино з українським шоуменом Дмитром Коляденком.

І хоч Україна не виступала в першому півфіналі, але дістались меми й LELÉKA, номер якої анонсували в другому півфіналі. Артистку підкололи за нафарбоване лише одне око.

Нагадаємо, 12 травня відбувся перший півфінал "Євробачення-2026". Нарешті стали відомі імена першої десятки фіналістів музичного конкурсу.

