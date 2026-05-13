Мемы о первом полуфинале "Евровидения-2026": Jerry Heil попала на конкурс и "Коляденко" от Сан-Марино
Украинцы не сдержались и придумали множество шуток о первом полуфинале "Евровидения-2026". Без юмора не обошлось.
Во вторник, 12 мая, отгремел первый полуфинал "Евровидения-2026", и традиционно Сеть пестрит мемами.
Украинцы придумали множество шуток. В частности, пользователи в шутливой форме оценили и костюмы участников и ведущих, и их конкурсные номера, и атмосферу на конкурсе в целом. Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку мемов о первом полуфинале "Евровидения-2026".
Очень сильно досталось ведущему конкурса Михаэлю Островски, а точнее его довольно оригинальному костюму. Он ответственно подошел к выбору наряда и надел именно то, что соответствует атмосфере песенного конкурса. А пользователи же начали сравнивать, кто бы еще мог выбрать такой костюм и на какое мероприятие.
Другой ведущей Виктории Сваровски тоже досталось. Дело в том, что ее семья владеет брендом Swarovski. Как шутят пользователи - реклама вышла на новый уровень.
Конечно, не обошлось без шуток об Австралии и Австрии. Дело в том, что на сцене рассказывали о разнице между этими странами. Стереотипно считается, что их путают американцы. Поэтому, пользователи шутили, что австрийцы это подготовили специально для жителей США, поскольку убеждены, что те "Евровидение" смотрят.
Кстати, в первом полуфинале украинцы не голосовали, о чем писалось на экране. Однако пользователи шутят, что это напоминание, что во время войны в Украине выборов не будет.
Досталось и Хорватии. Некоторые элементы номера Lelek были ну очень уж похожими на те, которые украинская певица Jerry Heil демонстрировала в финале нацотбора на "Евровидение-2026". В Сети шутят, что CATHARTICUS таки попал на конкурс.
А другие пользователи сравнили представителя Сан-Марино с украинским шоуменом Дмитрием Коляденко.
И хотя Украина не выступала в первом полуфинале, но достались мемы и LELÉKA, номер которой анонсировали во втором полуфинале. Артистку подкололи за накрашенный только один глаз.
Напомним, 12 мая состоялся первый полуфинал "Евровидения-2026". Наконец-то стали известны имена первой десятки финалистов музыкального конкурса.