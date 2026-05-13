Россия атакует Луцк: в городе новая волна взрывов

В Луцке 13 мая слышны звуки взрывов. Область под вражеской атакой.

Об этом информируют корреспонденты Суспільного.

«На область продолжается массированная атака враждебными БПЛА типа „Шахед“. Призываю всех соблюдать меры безопасности и находиться в укрытии. Берегите себя и близких», — отметил начальник ОВА. ️

Мониторинговые каналы сообщают о двух «Шахедах» над Луцком.

В настоящее время корреспондент РБК-Украина сообщает о громких взрывах в центре города.

Напомним, с ночи роты 13 мая Россия совершает массированную атаку по Украине с применением дронов-камикадзе и артиллерии. Под ударами оказались Днепропетровская, Полтавская, Одесская, Харьковская, Херсонская и Сумская области.

В результате атак погибли и пострадали мирные жители, были повреждены жилые дома, энергетическая инфраструктура, учебные заведения и промышленные объекты. Украинские силы ПВО продолжали отбивать атаку, а в небе фиксировали десятки вражеских беспилотников.

Также, уже днем, во время атаки российских беспилотников Ивано-Франковская область находится под воздушной угрозой. В частности, в Коломне были слышны взрывы, а местные жители сообщают о перебоях с электроснабжением.

Также взрывы раздаются в Хмельницком и Черновцах, Ровно, Одессе.

