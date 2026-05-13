В ГУР сделали важное предупреждение для украинцев относительно атаки России: что сказали
В ГУР предупреждают, что удар может быть длительным.
Россия начала новую комбинированную воздушную атаку по Украине, которая может носить длительный характер.
Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
В разведке предупреждают, что враг использует ударные беспилотники для перегрузки украинской системы ПВО и подготовки к следующим волнам атак.
«В первой волне атаки агрессор применяет значительное количество ударных беспилотников для перегрузки системы противовоздушной обороны Украины и поражения гражданских объектов», — сообщили в ГУР.
По данным разведки, Россия планирует применить крылатые ракеты воздушного и морского базирования, а также баллистическое вооружение.
В ГУР отметили, что основными целями российской атаки являются объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения крупных городов.
Речь идет, в частности, о:
энергетическую инфраструктуру;
предприятия оборонно-промышленного комплекса;
строения органов государственной власти.
«Таким образом Россия, которая отвергла предложения перемирия, стремится еще раз повлиять на устойчивость Украины в войне за свободу», — подчеркнули в разведке.
В ГУР МО Украины призвали граждан внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.
«Держим строй! Слава Украине!» — говорится в обращении разведки.
Напомним, во время атаки российских беспилотников Ивано-Франковская область находится под воздушной угрозой. В частности, в Коломне были слышны взрывы, а местные жители сообщают о перебоях с электроснабжением.
Также взрывы раздаются в Хмельницком и Черновцах.