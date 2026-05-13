LELÉKA розкрила бюджет виступу на "Євробаченні-2026" від України та шокувала цифрами

Представниця України на «Євробаченні-2026», співачка LELÉKA, зізналася, у скільки обходиться її участь у міжнародному пісенному конкурсі та чи вдалося команді закрити фінансові потреби.

Артистка поділилася, що цьогорічний номер України коштує приблизно 300 тисяч доларів. За словами виконавиці, бюджет майже співмірний із тим, який мали Jerry Heil та alyona alyona під час участі у «Євробаченні-2024». Як зазначила LELÉKA, ще перед виїздом з України команді вдалося знайти більшу частину необхідної суми. Втім, пошук меценатів і партнерів тривав навіть дорогою до Австрії — країни проведення конкурсу.

«Я говорила, що ми зібрали більше 80% бюджету на момент виїзду з України… Але ми працюємо. Коли їхали в потязі, я продовжувала писати листи потенційним меценатам. Ми маємо закрити фінансове питання. Я працювала дуже інтенсивно. І можу сказати, що зараз ми знайшли понад 93%», — розповіла артистка у коментарі Новини Live.

Співачка також пояснила, чому участь у «Євробаченні» обходиться настільки дорого. За її словами, значна частина витрат пов’язана з суворими технічними правилами організаторів конкурсу. Артистка каже, що команда не може просто привезти все необхідне обладнання з України, адже діють міжнародні вимоги безпеки. Через це доводиться користуватися послугами локальних підрядників, орендувати техніку на місці та працювати лише з сертифікованими компаніями.

«Якби ми могли привезти з України кожну лампочку або вентилятор, то бюджет був би маленьким. Але правила безпеки це забороняють. Повинні бути конкретні фірми та підрядники, які є тут на місці. З їхнім страхуванням і людьми, які навчені з цим працювати. Це дуже сильно впливає на ціну», — пояснила представниця України.

Нагадаємо, виступ LELÉKA запланований на другий півфінал «Євробачення-2026», який відбудеться 14 травня. Наразі ж конкурс активно обговорюють у Мережі після гучного першого півфіналу та яскравих сценічних номерів учасників.

