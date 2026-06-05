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- Шоу-бізнес
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У "голій" лавандовій сукні з зі стразами: Емілі Блант зачарувала образом на прем’єрі
Гламурний образ зірки допоміг їй привернути увагу публіки.
Акторка Емілі Блант відвідала прем’єру фільму «День істини», яка відбулася в її рідному місті Лондоні. Режисером фільму є легендарний Стівен Спілберґ, а вона виконавиця однієї з головних ролей, тому на заході до Блант було прикуто багато уваги, зокрема через її сукню.
Зірка одягла ансамбль від Stella McCartney, який включав архітектурний корсет з баскою та пряму спідницю до підлоги. Вбрання було напівпрозорим, мереживним та повністю прикрашене стразами.
Емілі доповнила образ прикрасами від Hassanzadeh, зокрема сережками з каменями, та яскравим макіяжем з лавандовими тінями, який ідеально пасував до її сукні.
Також раніше вона відвідала презентацію фільму у Парижі, де продемонструвала сукню від Alaia.