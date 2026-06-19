Ключ к Москве найден: эксперт объяснил, почему ПВО РФ не способна сбить украинские дроны

Атака на Москву 18 июня

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Украина фактически нашла эффективный способ обходить и прорывать систему противовоздушной обороны, прикрывающую столицу страны-агрессоры Российской Федерации. Малоразмерные украинские беспилотники наглядно продемонстрировали уязвимость русского неба.

Об этом в эфире телеканала КИЕВ24 заявил директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский.

По словам эксперта, военное командование России просто не ожидало, что воздушные цели смогут подойти столь близко к стратегическим объектам в глубь территории страны, поэтому система обороны Москвы не выдержала нагрузки.

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Анатолий Храпчинский объяснил, что сейчас Россия серьезно истощила собственные запасы средств противовоздушной обороны из-за нескольких ключевых факторов:

Передислокация сил: значительную часть комплексов кафиры вынуждены были перебросить на временно оккупированные территории Украины для защиты своих логистических узлов.

Боевые потери: Силы обороны Украины систематически и успешно уничтожают российские системы ПВО в прифронтовых зонах.

Нерешительное использование ресурсов: дефицитные ракеты в С-300 и С-400 враг активно и неэффективно использует как ударное оружие для обстрелов украинских городов.

Вдобавок к этому эксперт подчеркнул, что Россия сейчас сталкивается с технологическим кризисом и вынуждена снаряжать свои зенитно-ракетные комплексы ракетами-перехватчиками, которые уже давно отработали свой срок эксплуатации и должны были идти на списание. Это значительно снижает точность и надежность защиты российских городов от современных украинских разработок.

Напомним, утро 18 июня в Москве снова началось с атаки дронов и взрывов, всколыхнувших российскую столицу и один из ее районов Копотню. Люди традиционно паникуют, а еще снимают беспилотники, которые один за другим летят над высотками.

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