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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
160
Время на прочтение
2 мин

Домашние пирожки с клубникой, как в детстве: выпечка по бабушкиному рецепту

Рецепт домашних пирожков, которые прибегают даже без большого опыта в выпечке.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Пирожки.

Пирожки / © pixabay.com

Нежные, румяные и с ароматом лета — именно такие пирожки с клубникой когда-то пекли бабушки в каждом доме. Мягкое дрожжевое тесто, сочная ягодная начинка и аппетитная корочка после духовки — простой рецепт, возвращающий в детство.

ТСН.ua подготовил рецепт пирожков с клубникой — таких, как готовила бабушка.

Ингредиенты для теста

  • 500 мл молока

  • 100 г сахара

  • 10 г ванильного сахара

  • 30 г живых дрожжей или 10 г сухих

  • 600 -650 г муки

  • 2 яйца

  • 60–70 г сливочного масла

Ингредиенты для начинки

  • 300 г клубники

  • 2-3 ст.л. сахара

  • 2-3 ст.л. кукурузного крахмала

Приготовление

  1. В теплое молоко добавьте дрожжи, сахар, ванильный сахар, соль, яйца и хорошо перемешайте венчиком.

  2. К жидкой смеси постепенно добавьте просеянную муку. Замесите тесто.

  3. Растопите сливочное масло. В конце замеса добавьте его по частям к тесту. Важно, чтобы масло не было горячим. Нужно хорошо вымыть тесто.

  4. Положите тесто в миску, накройте и оставьте в теплом месте на 1,5 часа, чтобы оно подошло.

  5. Разрежьте клубнику на четыре части, если большая — на шесть. Положите в миску, соедините с крахмалом и сахаром, перемешайте.

  6. Когда тесто подошло, разделите его на 10 равных частей. Сформировать шарики, а затем руками сделайте из него пласт.

  7. Выложите на тесто начинку, хорошо защипните края. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Когда вы сформируете все пирожки, накройте и оставьте, чтобы подошло на 15-20 мин.

  8. Смазайте яйцом и поставьте в разогретую духовку. Выпекайте при температуре 180 градусов 20-25 мин.

Напомним, мы писали о том как приготовить вареники с клубникой так, чтобы начинка не вытекала.

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Дата публикации
Количество просмотров
160
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