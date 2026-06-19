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Домашние пирожки с клубникой, как в детстве: выпечка по бабушкиному рецепту
Рецепт домашних пирожков, которые прибегают даже без большого опыта в выпечке.
Нежные, румяные и с ароматом лета — именно такие пирожки с клубникой когда-то пекли бабушки в каждом доме. Мягкое дрожжевое тесто, сочная ягодная начинка и аппетитная корочка после духовки — простой рецепт, возвращающий в детство.
ТСН.ua подготовил рецепт пирожков с клубникой — таких, как готовила бабушка.
Ингредиенты для теста
500 мл молока
100 г сахара
10 г ванильного сахара
30 г живых дрожжей или 10 г сухих
600 -650 г муки
2 яйца
60–70 г сливочного масла
Ингредиенты для начинки
300 г клубники
2-3 ст.л. сахара
2-3 ст.л. кукурузного крахмала
Приготовление
В теплое молоко добавьте дрожжи, сахар, ванильный сахар, соль, яйца и хорошо перемешайте венчиком.
К жидкой смеси постепенно добавьте просеянную муку. Замесите тесто.
Растопите сливочное масло. В конце замеса добавьте его по частям к тесту. Важно, чтобы масло не было горячим. Нужно хорошо вымыть тесто.
Положите тесто в миску, накройте и оставьте в теплом месте на 1,5 часа, чтобы оно подошло.
Разрежьте клубнику на четыре части, если большая — на шесть. Положите в миску, соедините с крахмалом и сахаром, перемешайте.
Когда тесто подошло, разделите его на 10 равных частей. Сформировать шарики, а затем руками сделайте из него пласт.
Выложите на тесто начинку, хорошо защипните края. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Когда вы сформируете все пирожки, накройте и оставьте, чтобы подошло на 15-20 мин.
Смазайте яйцом и поставьте в разогретую духовку. Выпекайте при температуре 180 градусов 20-25 мин.
Напомним, мы писали о том как приготовить вареники с клубникой так, чтобы начинка не вытекала.