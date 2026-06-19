Домашние пирожки с клубникой, как в детстве: выпечка по бабушкиному рецепту

Нежные, румяные и с ароматом лета — именно такие пирожки с клубникой когда-то пекли бабушки в каждом доме. Мягкое дрожжевое тесто, сочная ягодная начинка и аппетитная корочка после духовки — простой рецепт, возвращающий в детство.

ТСН.ua подготовил рецепт пирожков с клубникой — таких, как готовила бабушка.

Ингредиенты для теста

30 г живых дрожжей или 10 г сухих

Ингредиенты для начинки

В теплое молоко добавьте дрожжи, сахар, ванильный сахар, соль, яйца и хорошо перемешайте венчиком.

К жидкой смеси постепенно добавьте просеянную муку. Замесите тесто.

Растопите сливочное масло. В конце замеса добавьте его по частям к тесту. Важно, чтобы масло не было горячим. Нужно хорошо вымыть тесто.

Положите тесто в миску, накройте и оставьте в теплом месте на 1,5 часа, чтобы оно подошло.

Разрежьте клубнику на четыре части, если большая — на шесть. Положите в миску, соедините с крахмалом и сахаром, перемешайте.

Когда тесто подошло, разделите его на 10 равных частей. Сформировать шарики, а затем руками сделайте из него пласт.

Выложите на тесто начинку, хорошо защипните края. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Когда вы сформируете все пирожки, накройте и оставьте, чтобы подошло на 15-20 мин.