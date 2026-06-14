Вареники с клубникой: как приготовить так, чтобы начинка не вытекала

Вареники с клубникой / © Pexels

Реклама

Вареники с клубникой – одно из самых вкусных летних блюд , но с ними часто возникает одна проблема: ягоды пускают сок, тесто расклеивается, а начинка вытекает в воду. Чтобы этого не произошло, важно правильно подготовить клубнику, не переборщить с сахаром и хорошо слепить края.

ТСН.ua рассказывает подробнее.

Какую клубнику брать для вареников

Для вареников лучше всего подходит спелая, но не слишком мягкая клубника. Ягоды должны быть сладкими, плотными и без лишней влаги.

Реклама

Если клубника очень большая, ее лучше нарезать на несколько частей. Мелкие ягоды можно класть целиком. Помятую клубнику тоже можно использовать, но ее нужно хорошо отцедить от сока.

Что добавить в клубнику, чтобы начинка не вытекала

Главный секрет – не смешивать клубнику с сахаром заранее. Если засыпать ягоды сахаром и оставить надолго, они быстро пустят много сока.

Лучше класть клубнику прямо на кружочек теста, а сверху добавлять немного сахара. Также можно добавить щепотку крахмала – он поможет загустить сок внутри вареника.

На одну порцию начинки достаточно буквально немного крахмала. Если добавить слишком много, начинка может стать слишком плотной.

Реклама

Тесто для вареников с клубникой

Для сладких вареников хорошо подходит мягкое эластичное тесто на воде. Оно должно легко раскачиваться, но не рваться во время лепки.

Ингредиенты для теста

мука - 500 г

теплая вода - 250 мл

яйцо – 1 шт.

масло – 1 ст. л.

соль - щепотка

Как приготовить тесто?

В миску просейте муку, добавьте соль, яйцо, растительное масло и теплую воду. Замесите мягкое тесто. Если оно прилипнет к рукам, добавьте еще немного муки.

Готовое тесто накройте полотенцем или плёнкой и оставьте на 20–30 минут. После этого с ним будет легче работать.

Как лепить вареники с клубникой

Раскатайте тесто тонким слоем и вырежьте кружочки стаканом. На каждый кружочек положите несколько кусочков клубники, немного сахара и щепотку крахмала.

Реклама

Края вареника нужно плотно защипнуть. Если на край теста попал сок, его следует промокнуть или присыпать мукой, в противном случае вареник может расклеиться во время варки.

Для надежности края можно защипнуть дважды или сделать «косичку».

Сколько варить вареники с клубникой

Вареники нужно бросать в кипящую подсоленную воду небольшими порциями. После того, как они всплывут, варите их еще 2–3 минуты.

Не стоит долго держать вареники в воде, потому что клубника быстро пускает сок, а тесто может оказаться слишком мягким.

Реклама

Готовые вареники осторожно достаньте шумовкой и переложите в миску. Чтобы они не слиплись, можно добавить немного сливочного масла.

С чем подавать вареники с клубникой

Вкуснее всего подавать такие вареники со сметаной, йогуртом, сливочным маслом или клубничным соусом. Также можно посыпать их сахаром или добавить немного меда.

Если клубника была очень сладкая, много сахара для подачи не требуется.

Можно ли заморозить вареники с клубникой

Да, вареники с клубникой можно заморозить. Для этого выложите сырые вареники в один слой на доску, присыпанную мукой, и поставьте в морозилку.

Реклама

Когда они замерзнут, переложите их в пакет или контейнер. Варить такие вареники можно сразу с морозилки, не размораживая.

Чтобы вареники с клубникой не разварились, не смешивайте ягоды с сахаром заранее, добавляйте немного крахмала и хорошо защипывайте края. Варить их нужно недолго – всего несколько минут после всплытия. Тогда начинка остается сочной, а тесто не расклеится.

Новости партнеров