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Как приготовить заливной пирог с тунцом, яйцом и зеленым луком на кефире
Приготовьте очень простой заливной пирог на кефире с начинкой из консервированного тунца, отварных яиц и зеленого лука.
Подайте на завтрак, перекус, или как дополнение к первым блюдам, вместо хлеба. Блюдо получается вкусным и сытным как в горячем, так и в холодном виде.
Ингредиенты:
мука пшеничная — 200-220 гр;
кефир 2,5% — 300 мл;
яйца куриные — 2 шт;
сода пищевая — ½ ч л;
сахар — 1 ч л;
соль — 0,5 ч л;
кунжут.
Для начинки:
тунец, консервированный в собственном соку — 1 банка;
яйца куриные — 2 шт;
лук зеленый;
соль.
Приготовление:
Яйца отварите с момента закипания 10 минут.
Остудите, очистите и мелко нарежьте на кубики.
Слейте жидкость с консервированного тунца и разомните вилкой.
Лук зеленый промойте, обсушите бумажным полотенцем и измельчите.
В миске соедините яйца, тунец, лук зеленый, посолите и перемешайте.
Яйца взбейте венчиком, с солью и сахаром.
Влейте теплый кефир, добавьте соду, перемешайте и всыпьте частями муку, еще раз перемешайте, тесто должно быть, как густая сметана.
Форму для выпекания выстелите пергаментом, вылейте половину тесто, выложите ровным слоем начинку, залейте остальным тестом и посыпьте кунжутом.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут до золотистого цвета. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.
Выньте из формы и нарежьте на порционные кусочки.
Советы:
Кефир используйте любой жирности.