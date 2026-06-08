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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
73
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить заливной пирог с тунцом, яйцом и зеленым луком на кефире

Приготовьте очень простой заливной пирог на кефире с начинкой из консервированного тунца, отварных яиц и зеленого лука.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
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Заливной пирог с тунцом, яйцом и зеленым луком на кефире

Заливной пирог с тунцом, яйцом и зеленым луком на кефире / © Credits

Подайте на завтрак, перекус, или как дополнение к первым блюдам, вместо хлеба. Блюдо получается вкусным и сытным как в горячем, так и в холодном виде.

Ингредиенты:

  • мука пшеничная — 200-220 гр;

  • кефир 2,5% — 300 мл;

  • яйца куриные — 2 шт;

  • сода пищевая — ½ ч л;

  • сахар — 1 ч л;

  • соль — 0,5 ч л;

  • кунжут.

Для начинки:

  • тунец, консервированный в собственном соку — 1 банка;

  • яйца куриные — 2 шт;

  • лук зеленый;

  • соль.

Приготовление:

  1. Яйца отварите с момента закипания 10 минут.

  2. Остудите, очистите и мелко нарежьте на кубики.

  3. Слейте жидкость с консервированного тунца и разомните вилкой.

  4. Лук зеленый промойте, обсушите бумажным полотенцем и измельчите.

  5. В миске соедините яйца, тунец, лук зеленый, посолите и перемешайте.

  6. Яйца взбейте венчиком, с солью и сахаром.

  7. Влейте теплый кефир, добавьте соду, перемешайте и всыпьте частями муку, еще раз перемешайте, тесто должно быть, как густая сметана.

  8. Форму для выпекания выстелите пергаментом, вылейте половину тесто, выложите ровным слоем начинку, залейте остальным тестом и посыпьте кунжутом.

  9. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут до золотистого цвета. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.

  10. Выньте из формы и нарежьте на порционные кусочки.

Советы:

  • Кефир используйте любой жирности.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
73
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