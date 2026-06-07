Гороскоп на 8 июня для всех знаков Зодиака: день серьезных испытаний

Цветок баклажана / © Credits

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Именно в такое время происходит максимальное количество предательств и супружеских измен, которые могут внести в жизнь серьезные — в особо сложных случаях, кардинальные — перемены, а, поскольку речь идет о понедельнике, можно предположить, что эти события повлияют на настроения всей недели.

Также стоит опасаться приступов агрессии, которой в это время будут подвержены даже самые спокойные и доброжелательные люди. Избежать проблем, которые могут возникнуть в результате, можно двумя способами: максимально сдерживая свои эмоции или полностью отказавшись от общения — особенно с людьми, ссора с которыми станет для нас особенно обидной, а потому нежелательной.

Овен

Зная о присущей вам вспыльчивости, недоброжелатели — ёпрежде всего, коллеги — могут сознательно провоцировать вас на неадекватную ответную реакцию: ваша задача — игнорировать их действия, насколько это возможно.

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Телец

Даже если ваша цель — добиться справедливости, откажитесь от агрессивной манеры ведения спора: под действием эмоций вы желаемого не добьетесь, а только еще больше настроите против себя собеседника.

Близнецы

День, когда встречи романтического характера лучше отменить — слишком велика вероятность ссоры, после которой отношения уже никогда не будут прежними — не стоит ими рисковать.

Рак

Представители знака любят заниматься домашним хозяйством, и сегодня, несмотря на понедельник, звезды советуют им уделить внимание не основной работе, а собственному дому, превратив его в уютный оазис.

Лев

Не стоит думать о достижении поставленной профессиональной цели: нужно отпустить мысли о результате и сосредоточиться только на работе, в таком случае все удатся сделать и успешнее, и — что важно немаловажно — быстрее.

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Дева

Ответственно относиться к своему здоровью нужно всегда, но сегодня такие — превентивные — меры имеют особое значение: слишком велика вероятность подхватить вирусную инфекцию или стать жертвой переохлаждения.

Весы

В отношениях с любимым человеком гораздо проще — и легче — признать совершенную ошибку, чем в течение всего дня старательно увиливать от ответственности за свое поведение, а потом все-таки сдаться.

Скорпион

Столкнувшись с чужим недоброжелательством, которое, скорее всего, будет продиктовано банальной завистью, постарайтесь не реагировать на отрицательную энергетику: пусть негатив остается с тем, от кого он исходит.

Стрелец

Сегодня знаку, представители которого сначала говорят — или делают — и только потом думают, особенно важно следить за своим языком: сказать, то, о чем хотелось бы умолчать, легко, исправить ситуацию — трудно.

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Козерог

Нежелательно вмешиваться в дела других людей, даже если вам покажется, что вы легко можете решить их проблемы: таким образом вы взвалите на себя тяжесть, избавиться от которой будет непросто — придется нести ее и дальше.

Водолей

На работе и в бизнесе особых успехов ждать не приходится, поэтому — разумеется, если есть такая возможность — несмотря на понедельник, лучше взять отгул и посвятить день отдыху или хотя бы домашним делам.

Рыбы

Серьезные претензии, которые в этот день могут предъявлять вам близкие люди, друзья или родственники, нужно проигнорировать — они слишком бессмысленны для того, чтобы брать на себя содержащийся в них негатив.

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