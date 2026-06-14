Пенсия «в кредит»: когда стоит покупать стаж

В Украине можно докупить стаж

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Все больше украинцев предпенсионного возраста сталкиваются с проблемой: через год-два им исполнится 60 лет, а страхового (трудового) стажа для выхода на пенсию не хватает. Это в первую очередь касается тех, кто родился в 1966–1968 годах и готовится выйти на пенсию в 2026–2028 годах. По данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ), каждый третий украинец по достижении 60 лет обнаруживает, что не имеет права на пенсионные выплаты.

Напомним: в 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет стажа, в 2027 году — не менее 34 лет, в 2028-м и далее — не менее 35 лет. Тем, кто не хочет работать и зарабатывать недостающий стаж или не может официально трудоустроиться, государство предлагает купить этот стаж у него, заплатив определенную сумму за каждый месяц стажа. После этого можно подавать документы на получение пенсии. В каких случаях для будущего пенсионера, которому не хватает стажа для выхода на пенсию, экономически выгодна сделка «деньги — стаж — „пенсия“, а в каких случаях невыгодна, выяснил сайт ТСН.ua.

Как это работает

Докупить страховой стаж можно на основании двух законов: «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное пенсионное страхование». Если стаж приобретается за прошлые годы, необходимо обращаться в Государственную налоговую службу (ГНС) по месту регистрации, если стаж на будущее — в любой сервис-центр ПФУ. Это можно сделать как онлайн через Е-кабинет ГНС или веб-портал ПФУ portal.pfu.gov.ua, так и обратившись лично в соответствующее учреждение.

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Основные документы: оригиналы и копии паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, идентификационного кода (ИНН), трудовой книжки (при наличии), выписка из системы персонифицированного учета об имеющемся страховом стаже (форма ОК-5, ее можно получить в ПФУ), а также заявление о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования (или о единовременной уплате).

Основные моменты:

стаж за прошлый период можно доплатить только начиная с 2004 года, причем единовременным платежом и за те месяцы, когда заявитель не был официально трудоустроен в качестве наемного работника или индивидуального предпринимателя;

те, кто уже получает пенсию, не могут заключить такое соглашение с целью увеличения пенсии;

Цена вопроса:

Один месяц стажа стоит не меньше, чем минимальный единый социальный взнос (ЕСВ), то есть 22% от минимальной заработной платы. По состоянию на 2026 год она равна 8647 грн (брутто), соответственно ЕСВ составляет 1902 грн 34 коп. Если покупать стаж за прошлый период, сумма удваивается до 3804 грн 68 коп. за каждый месяц.

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Когда выкуп стажа за прошлые годы выгоден, а когда — нет

Главное правило: стоимость выкупленного стажа должна, как минимум, полностью окупиться пенсионными выплатами, которые человек начнет получать не в 63 или 65 лет, а раньше.

Для расчетов будем опираться на действующие финансовые показатели 2026 года: минимальная зарплата 8647 грн, минимальный ЕСВ — 1902,34 грн/месяц, минимальная пенсия — 2595 грн.

Пример 1: Не хватает нескольких месяцев (до 1 года).

Если человеку в 60 лет не хватает, допустим, 6 месяцев стажа до необходимой нормы, без докупки стажа его выход на пенсию отложится на 3 года — до 63 лет

Сумма доплаты за полгода с коэффициентом 2 равна 1902,34 грн × 2 × 6 месяцев = 22 828 грн (одним платежом!). Человек, который будет ждать до 63 лет, теряет 36 месяцев пенсии. Даже при минимальной пенсии в 2595 грн сумма потерь составит:

2595 грн х 36 месяцев = 93420 грн.

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Вывод: Человек вкладывает 22,8 тыс. грн, чтобы через 3 года гарантированно получить не менее 93,4 тыс. грн (+70 тыс. грн.). Вложения окупятся уже в первый год получения пенсии.

Порог безубыточности (при нынешних показателях минимальной заработной платы и минимальной пенсии, которые в будущем могут измениться, — Авт.) достигается при приобретении стажа, превышающего два последних года (24 месяца). Очевидно, что расходы на выкуп не могут превышать 94 420 грн, это 36 минимальных пенсий. За 24 месяца они составят 91 312 грн (в плюсе 2108 грн), за 25 месяцев — 95 117 грн (в минусе 1697 грн).

Вывод: в 2026 году стоит выкупать стаж за прошлые годы, если не хватает не более 24 месяцев стажа (два года) при условии, что пенсия будет минимальной — 2595 грн. То есть при достижении пенсионного возраста кандидат в пенсионеры должен иметь всего на два года меньше страхового стажа, чем необходимо, чтобы выйти на пенсию в 60 лет. Если же его пенсия может быть больше (ее можно рассчитать самостоятельно с помощью пенсионного калькулятора на сайте ПФУ, но лучше, чтобы это сделали специалисты Фонда), то граница выгодности сдвигается в сторону увеличения.

Например, если работник заработал среднюю пенсию по Украине (в настоящее время 7236 грн), но ему не хватает стажа, то бюджет покупки составляет 260,5 тыс. грн — это средняя пенсия, полученная за три года. На эту сумму можно купить 68 месяцев или 5 лет и 8 месяцев стажа. Но чтобы получать среднюю пенсию, нужно, во-первых, иметь зарплату за все время работы в 1,5 раза выше средней, сейчас это около 25 тыс. грн. в месяц, во-вторых, придется сразу заплатить почти четверть миллиона гривен. Как сообщили нам в ПФУ, для оформления пенсии в 60 лет обычно докупают стаж за два-три прошедших года.

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Также выгодно докупить стаж и в 63 года, чтобы не ждать пенсии или государственной помощи ещё два года, до 65 лет. Пенсия в этом случае, как правило, не может превышать минимальную, так как стажа недостаточно. Покупать более 16 месяцев стажа в 63 года невыгодно, так как расходы составят почти 61 тыс. грн., а минимальная пенсия за два года — 62 280 грн.

Покупка стажа на будущее: выгодная инвестиция или потраченные впустую средства

Бывают ситуации, когда человек не работает официально, но имеет доходы, например, проценты с крупного депозита, или сдает в аренду недвижимость, либо, наконец, где-то трудоустроен, но получает зарплату «в конверте». Есть ли смысл в таких случаях добровольно платить взносы в ПФУ? Сумма взноса заранее будет не в двойном размере, как в прошлые годы, а в одинарном — 1904,34 грн в месяц.

Пример 1.

Человек в возрасте 58–59 лет понимает, что официально уже не будет работать, но ему в 60 лет не хватит года-двух стажа для пенсии. Покупка через ПФУ происходит без коэффициента 2, платежи можно вносить ежемесячно, так как это аванс, а не за прошлый период.

Стоимость 1 года стажа на будущее: 1902,34 грн х 12 месяцев = 22828 грн.

Потеря пенсии за 3 года ожидания (до 63 лет): те же 93420 грн.

Вывод: Отдать 22,8 тыс. грн в течение года, причем частями, а не сразу, или 45,6 тыс. грн в течение двух лет, или 68,5 тыс. грн, чтобы потом три года получать пенсию, а не сидеть без выплат — очень выгодно.

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Пример 2.

Человек в 50 лет имеет 25 лет стажа, но официально не работает и не уверена, что будет работать в ближайшие 10 лет (допустим, ведет индивидуальное подсобное хозяйство в селе, от которого получает доходы). Стоит ли ей платить взносы в ПФУ, чтобы к 60 годам накопить необходимые 35 лет стажа для оформления пенсии?

Эксперт Экономического дискуссионного клуба, заслуженный экономист Украины Олег Пендзин считает: вкладывать деньги заранее в ПФУ за 10 лет до выхода на пенсию, не говоря уже о более длительном периоде, финансово невыгодно. Гораздо разумнее собирать эти средства на собственном счете в банке или в других активах, а при необходимости докупить стаж перед самым выходом на пенсию.

Вот аргументы Олега Пендзина.

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1. Потеря капитала из-за инфляции.

Если вы платите авансом, то за 10 лет в общей сложности отдадите не менее 228 280 грн (фактически больше, так как минимальная зарплата и ЕСВ будут расти). Эти деньги сразу пойдут на выплату пенсий нынешним пенсионерам, государство зафиксирует вам лишь факт наличия стажа и минимальный заработок.

Если же откладывать 1902 грн ежемесячно на банковский депозит даже под скромные 10% годовых, то за 10 лет вы внесете те же 228 тыс. грн. Но проценты на проценты принесут дополнительно еще 170 тыс. грн, всего будет 400 тыс. грн. Это личный неприкосновенный капитал.

2. Юридический риск.

10 лет — это огромный срок для системы социального обеспечения Украины. За это время законодательство может измениться:

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пенсионный возраст будет повышен, например, до 65 лет для всех.

правила подсчета стажа изменятся или вообще покупка стажа будет отменена.

деньги, которые вы платили 10 лет подряд, могут просто «раствориться» в новых формулах, и вы все равно получите минимальную пенсию, которую государство по закону и так платит людям с минимальным стажем.

3. Правильная стратегия.

– Средства, которые могли бы пойти на ЕСВ, откладывать в банк, покупать ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа, которые не облагаются налогом) или валюту.

– Контролировать стаж, за 2–3 года до достижения 60 лет точно выяснить, сколько не хватает.

— Действовать по ситуации: если не хватает 1–2 лет стажа, докупить стаж непосредственно перед пенсией (на будущее) или единовременно (за прошлые периоды). Деньги на это уже будут отложены в банке, да еще и с процентами.

– Если требования к стажу изменятся, ваши деньги останутся у вас, и вы сможете использовать их как «самостоятельную пенсию».

«Платить добровольный ЕСВ за 10 и более лет до выхода на пенсию — это иллюзия финансовой безопасности. Вы отдаете реальные деньги сегодня в обмен на обещания, которые государство перечислит через десятилетия по новым, неизвестным никому формулам. Держите капитал под собственным контролем, накапливайте проценты, а финансовые отношения с ПФУ сводите к минимуму и только тогда, когда до пенсионного возраста останется шаг», — резюмировал Олег Пендзин.

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