Будет ли пенсия, если вы ФЛП: в ПФУ дали окончательный ответ украинцам и объяснили правила

Пенсионер

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В ПФУ объяснили, смогут ли ФЛП претендовать на пенсию . Да, есть обязательное условие.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Как отмечается, страховой стаж – это период, в течение которого человек подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачиваются страховые взносы. Соответствующее определение содержится в статье 24 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" №1058-IV от 09.07.2003.

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Начиная с 1 января 2004 года, страховой стаж засчитывается только при уплате страховых взносов. Для физических лиц-предпринимателей такие данные фиксируются в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Пенсия 2026 в Украине — последние новости

Часть пенсионеров в Украине может получать дополнительную выплату примерно по 1000 гривен ежемесячно. Прибавки начисляются отдельным категориям граждан в зависимости от их статуса и условий выхода на пенсию. Они предусмотрены действующими пенсионными нормами и могут устанавливаться индивидуально. Размер и право на получение надбавки определяются ПФУ.

Некоторые пенсионеры могут потерять надбавки к пенсиям в случае изменения условий их начисления или невыполнения требований, установленных государством. Речь идет о доплатах, которые зависят от возраста, стажа или других критериев и могут пересматриваться при автоматических перерасчетах. В Пенсионном фонде напоминают, что выплаты начисляются только при условии соответствия всем установленным правилам и подтвержденным данным.

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