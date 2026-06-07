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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
559
Время на прочтение
1 мин

Этот десерт с клубникой покоряет из первого кусочка: рецепт, который удается всем

Сочетание сливочного сыра, ароматной клубники и легкой апельсиновой нотки создает идеальный летний десерт, который будет пользоваться как семейным чаепитием, так и праздничным столом.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Клубника.

Клубника. / © Pixabay

Сезон клубники – идеальное время для домашней выпечки. Если классические пироги уже надоели, стоит попробовать клубничную галету – десерт с хрустящим песочным тестом, нежной творожной начинкой и большим количеством сочных ягод.

ТСН.ua подготовил простой рецепт галеты от кулинарки Валерии Матрохиной.

  • Ингредиенты для теста:

  • 200 г муки

  • 80 г холодного сливочного масла

  • 1 желток

  • 50 г сметаны

  • 1 ст. л. сахарной пудры

  • щепотка соли

  • неполная 1 ч. л. разрыхлителя

Ингредиенты для начинки:

  • 150 г сливочного сыра

  • 1 желток

  • 2–3 ст. л. сахарной пудры

  • 1 ст. л. кукурузного крахмала

  • цедра пол апельсина

  • 300 г клубники

Приготовление

  1. Делаем тесто. Смешиваем муку, пудру, соль и разрыхлитель. Добавляем холодное масло и перетираем в крошку.

  2. После этого добавляем к массе желток и сметану. Собираем тесто в кучу. Важно, долго не вымешивать, чтобы масло не начало таять. Относимся к холодильнику на 30 мин.

  3. Готовим начинку. Смешиваем сливочный творог, желток, сахар, крахмал и цедру до однородности.

  4. Холодное тесто быстренько раскатываем в круг. По центру выкладываем начинку, а сверху – клубнику.

  5. Заворачиваем края. По желанию смазываем их желтком.

  6. Ставим галету к духовке. Выпекаем при температуре 170° примерно 40–45 минут.

Напомним, мы делились рецептом десерта с клубникой, который станет вашим фаворитом лета.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
559
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