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Этот десерт с клубникой покоряет из первого кусочка: рецепт, который удается всем
Сочетание сливочного сыра, ароматной клубники и легкой апельсиновой нотки создает идеальный летний десерт, который будет пользоваться как семейным чаепитием, так и праздничным столом.
Сезон клубники – идеальное время для домашней выпечки. Если классические пироги уже надоели, стоит попробовать клубничную галету – десерт с хрустящим песочным тестом, нежной творожной начинкой и большим количеством сочных ягод.
ТСН.ua подготовил простой рецепт галеты от кулинарки Валерии Матрохиной.
Ингредиенты для теста:
200 г муки
80 г холодного сливочного масла
1 желток
50 г сметаны
1 ст. л. сахарной пудры
щепотка соли
неполная 1 ч. л. разрыхлителя
Ингредиенты для начинки:
150 г сливочного сыра
1 желток
2–3 ст. л. сахарной пудры
1 ст. л. кукурузного крахмала
цедра пол апельсина
300 г клубники
Приготовление
Делаем тесто. Смешиваем муку, пудру, соль и разрыхлитель. Добавляем холодное масло и перетираем в крошку.
После этого добавляем к массе желток и сметану. Собираем тесто в кучу. Важно, долго не вымешивать, чтобы масло не начало таять. Относимся к холодильнику на 30 мин.
Готовим начинку. Смешиваем сливочный творог, желток, сахар, крахмал и цедру до однородности.
Холодное тесто быстренько раскатываем в круг. По центру выкладываем начинку, а сверху – клубнику.
Заворачиваем края. По желанию смазываем их желтком.
Ставим галету к духовке. Выпекаем при температуре 170° примерно 40–45 минут.
Напомним, мы делились рецептом десерта с клубникой, который станет вашим фаворитом лета.