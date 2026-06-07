Этот десерт с клубникой покоряет из первого кусочка: рецепт, который удается всем

Клубника. / © Pixabay

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Сезон клубники – идеальное время для домашней выпечки. Если классические пироги уже надоели, стоит попробовать клубничную галету – десерт с хрустящим песочным тестом, нежной творожной начинкой и большим количеством сочных ягод.

ТСН.ua подготовил простой рецепт галеты от кулинарки Валерии Матрохиной.

Ингредиенты для теста:

200 г муки

80 г холодного сливочного масла

1 желток

50 г сметаны

1 ст. л. сахарной пудры

щепотка соли

неполная 1 ч. л. разрыхлителя

Ингредиенты для начинки:

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150 г сливочного сыра

1 желток

2–3 ст. л. сахарной пудры

1 ст. л. кукурузного крахмала

цедра пол апельсина

300 г клубники

Приготовление

Делаем тесто. Смешиваем муку, пудру, соль и разрыхлитель. Добавляем холодное масло и перетираем в крошку. После этого добавляем к массе желток и сметану. Собираем тесто в кучу. Важно, долго не вымешивать, чтобы масло не начало таять. Относимся к холодильнику на 30 мин. Готовим начинку. Смешиваем сливочный творог, желток, сахар, крахмал и цедру до однородности. Холодное тесто быстренько раскатываем в круг. По центру выкладываем начинку, а сверху – клубнику. Заворачиваем края. По желанию смазываем их желтком. Ставим галету к духовке. Выпекаем при температуре 170° примерно 40–45 минут.

Напомним, мы делились рецептом десерта с клубникой, который станет вашим фаворитом лета.

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