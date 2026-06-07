В Запорожье сбили "Шахед" во время свадебной фотосессии — уникальные кадры

Момент сбивания дрона в Запорожье случайно попал на свадебное видео

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В Запорожье российский дрон-камикадзе «Шахед» был сбит прямо во время свадебной фотосессии. Необычный момент случайно попал на видео и быстро разошелся соцсетями.

Видео опубликовал в Instagram фотограф Эдуард Ковш.

Молодожены позировали фотографу под открытым небом, когда в небе над городом раздались взрывы — силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник.

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В Запорожье молодожены фотографировались, когда над городом сбили дрон

На обнародованных кадрах видны вспышки в небе и разлетающиеся над городом обломки сбитого дрона. Несмотря на опасную ситуацию, невесты продолжили фотосессию.

В Запорожье молодожены фотографировались, когда над городом сбили дрон

Видео опубликовал в Instagram запорожский фотограф Эдуард Ковш.

Вот такие свадьбы в Запорожье, — написал он в сообщении.

Момент сбития дрона в Запорожье

Ролик быстро стал популярен в сети и собрал тысячи просмотров и комментариев. Пользователи соцсетей отмечают, что даже во время войны украинцы продолжают жить, создавать семьи и находить повод для радости.

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Момент сбития дрона в Запорожье

В то же время специалисты напоминают: во время воздушной тревоги пребывание на открытом пространстве может быть опасно из-за риска падения обломков сбитых целей.

Также спасатели и военные призывают не приближаться к обломкам беспилотников или неразорванным боеприпасам, ведь они могут представлять смертельную угрозу даже после сбития.

Напомним, ранее говорилось об ударе «Шахедом» по хранилищу ядерного топлива.

Также стало известно, что Россия нанесла удар по хранилищу отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне, в результате чего зафиксировано разрушение объекта.

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