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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Сборная Украины объявила стартовый состав на товарищеский матч против Дании

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Сборная Украины по футболу

Сборная Украины по футболу / © УАФ

Сборная Украины по футболу назвала стартовый состав на товарищеский матч против команды Дании, который состоится сегодня, 7 июня, в датском Оденсе на "Оденсе Стедиум".

Украина: Трубин, Забарный, Сарапий, Матвиенко, Миколенко, Назарина, Очеретько, Цыганков, Судаков, Малиновский, Яремчук

Запасные: Ермаков, Нещерет, Михавко, Романчук, Бондарь, Бражко, Ярмоленко, Шапаренко, Довбик, Игнатенко, Назаренко, Пономаренко, Бондаренко, Синчук

Поединок начнется в 19.30 по киевскому времени. На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Дания — Украина.

Для "сине-желтых" это будет второй матч под руководством нового главного тренера — Андреа Мальдеры, который заменил на этом посту Сергея Реброва. Итальянский специалист дебютировал во главе украинской сборной 31 мая победой над поляками (2:0) в товарищеском поединке.

Украина и Дания не вышли на чемпионат мира-2026. Украинцы в полуфинале плей-офф проиграли Швеции, а датчане в финале плей-офф в серии пенальти уступили Чехии.

Так что грядущий спарринг станет для команд подготовкой к Лиге наций-2026/27, где соперниками "сине-желтых" в Лиге В будут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия. Первый матч команда Мальдеры сыграет 25 сентября против венгров.

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Дата публикации
Количество просмотров
144
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