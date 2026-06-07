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Сборная Украины объявила стартовый состав на товарищеский матч против Дании
Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.
Сборная Украины по футболу назвала стартовый состав на товарищеский матч против команды Дании, который состоится сегодня, 7 июня, в датском Оденсе на "Оденсе Стедиум".
Украина: Трубин, Забарный, Сарапий, Матвиенко, Миколенко, Назарина, Очеретько, Цыганков, Судаков, Малиновский, Яремчук
Запасные: Ермаков, Нещерет, Михавко, Романчук, Бондарь, Бражко, Ярмоленко, Шапаренко, Довбик, Игнатенко, Назаренко, Пономаренко, Бондаренко, Синчук
Поединок начнется в 19.30 по киевскому времени. На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Дания — Украина.
Для "сине-желтых" это будет второй матч под руководством нового главного тренера — Андреа Мальдеры, который заменил на этом посту Сергея Реброва. Итальянский специалист дебютировал во главе украинской сборной 31 мая победой над поляками (2:0) в товарищеском поединке.
Украина и Дания не вышли на чемпионат мира-2026. Украинцы в полуфинале плей-офф проиграли Швеции, а датчане в финале плей-офф в серии пенальти уступили Чехии.
Так что грядущий спарринг станет для команд подготовкой к Лиге наций-2026/27, где соперниками "сине-желтых" в Лиге В будут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия. Первый матч команда Мальдеры сыграет 25 сентября против венгров.