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Мирослава Гонгадзе выдала 28-летнюю дочь замуж в США и растрогала фото Соломии в свадебном платье
Соломия Гонгадзе официально вышла замуж за американского политического аналитика Дагласа Клайна.
Украинская журналистка Мирослава Гонгадзе показала свадебную церемонию дочери Соломии (Саломе), которая официально стала женой американского политического аналитика Дагласа Клайна.
Свадебная церемония состоялась в США в кругу ближайших родных и друзей. Так, 28-летняя дочь Георгия Гонгадзе выбрала для праздника сразу несколько образов, соединив украинские традиции и классическую европейскую элегантность.
Сначала молодожены появились в вышиванках, позируя вместе с семьей. Впоследствии невеста переоделась в пышное белое свадебное платье со шлейфом и длинным веляном, а ее возлюбленный — в классический смокинг. Праздничную атмосферу дополнили украшенные свечами столы и камерная семейная трапеза.
Мирослава Гонгадзе в фотоблоге также показала, как гости праздновали важное событие: танцевали, общались и делились искренними эмоциями. Отдельно журналистка опубликовала семейное селфи на зеленой лужайке.
К слову, муж Соломии Гонгадзе тесно связал себя с Украиной. Он регулярно отстаивает интересы Украины на международной арене, наведывается сюда время от времени и сотрудничает с украинской неприбыльной организацией.
Событие стало особенно символичным для семьи, ведь это уже не первая свадьба в семье: в прошлом году Мирослава Гонгадзе также выдала замуж другую дочь-близняшку Соломии — Нану, которая также связала свою жизнь с иностранцем.