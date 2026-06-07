Мирослава Гонгадзе выдала 28-летнюю дочь замуж в США и растрогала фото Соломии в свадебном платье

Мирослава Гонгадзе и дочь / © Facebook.com/myroslava.gongadze

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Украинская журналистка Мирослава Гонгадзе показала свадебную церемонию дочери Соломии (Саломе), которая официально стала женой американского политического аналитика Дагласа Клайна.

Свадебная церемония состоялась в США в кругу ближайших родных и друзей. Так, 28-летняя дочь Георгия Гонгадзе выбрала для праздника сразу несколько образов, соединив украинские традиции и классическую европейскую элегантность.

Сначала молодожены появились в вышиванках, позируя вместе с семьей. Впоследствии невеста переоделась в пышное белое свадебное платье со шлейфом и длинным веляном, а ее возлюбленный — в классический смокинг. Праздничную атмосферу дополнили украшенные свечами столы и камерная семейная трапеза.

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Свадьба Соломии Гонгадзе

Свадьба Соломии Гонгадзе

Мирослава Гонгадзе в фотоблоге также показала, как гости праздновали важное событие: танцевали, общались и делились искренними эмоциями. Отдельно журналистка опубликовала семейное селфи на зеленой лужайке.

Свадьба Соломии Гонгадзе

Свадьба Соломии Гонгадзе

К слову, муж Соломии Гонгадзе тесно связал себя с Украиной. Он регулярно отстаивает интересы Украины на международной арене, наведывается сюда время от времени и сотрудничает с украинской неприбыльной организацией.

Событие стало особенно символичным для семьи, ведь это уже не первая свадьба в семье: в прошлом году Мирослава Гонгадзе также выдала замуж другую дочь-близняшку Соломии — Нану, которая также связала свою жизнь с иностранцем.

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