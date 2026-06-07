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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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47
Время на прочтение
1 мин

Украинский боксер нокаутировал итальянца и завоевал чемпионский пояс

Андрей Борышполец стал чемпионом IBO Continental в первом полусреднем весе.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Андрей Борышполец

Андрей Борышполец / instagram.com/andreanobox

Украинский боксер Андрей Борышполец (12-4, 5 КО) нокаутом одолел итальянца Стефано Рамундо (18-3, 4 КО) в поединке, который состоялся в итальянском Орбетелло.

Бой между украинской "Акулой" и местным спортсменом стал главным в рамках вечера бокса.

На кону стоял пояс чемпиона IBO Continental в первом полусреднем весе.

Поединок завершился досрочно — в заключительном десятом раунде Борышполец одержал победу техническим нокаутом и завоевал чемпионский титул.

Ранее сообщалось, что WBC санкционировала следующий бой Усика.

Также мы рассказывали, что претендент на бой с Усиком выдвинул украинцу жесткий ультиматум.

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Дата публикации
Количество просмотров
47
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