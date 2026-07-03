"Москва ляжет": "Мадяр" показал, что СБС удалось погасить в Крыму и предупредил оккупантов (видео)

«Птахи Мадяра» за ночь поразили 48 объектов россиян

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В ночь на 3 июля Силы беспилотных систем (СБС) Вооруженных Сил Украины нанесли масштабные удары по объектам российских оккупационных войск, поразив 48 целей в оперативной глубине противника.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди.

«Птахи Мадяра» за ночь поразили 48 объектов на оккупированных территориях

Особое внимание при атаке было уделено энергетической инфраструктуре в оккупированном Крыму, где произошло обесточивание ряда важных объектов после эффективной атаки.

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По имеющейся информации, в Запорожской области воинам 9-го батальона «Кайрос» 414-й отдельной бригады СБС «Птахи Мадяра» удалось уничтожить зенитно-ракетный комплекс «ТОР-М2» вблизи населенного пункта Смирново.

Основной удар этой ночью пришелся на военные и критические объекты на Крымском полуострове. В частности, зафиксированы попадания по следующим целям:

Электроподстанция ПС 35 кВ Тарханкутской ВЭС (НП Окуновка) — поражена 9-м батальоном «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»;

Электроподстанция ПС 35 кВ «Тарханкут» (НП Черноморское) — поражена 9-м батальоном «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»;

Электроподстанция ПС 110 кВ «Белогорск» (НП Белогорск) — поражена 413 оп СБС «Рейд»;

Электроподстанция ПС 110/35 кВ «Выпасное» (нп Выпасное) — поражена ГВ БАС «Феникс»;

Электроподстанция ПС 110 кВ «Саки» (нп Саки) — поражена 412 ОБр ССС «Nemesis»;

Электроподстанция ПС 110 кВ «Таврия» (НП Ключи) — поражена 1 ОЦ ССС;

Электроподстанция ПС 110 кВ «Николаевка» (НП Винницкое) — поражена 1 ОЦ СБС;

Электроподстанция ПС 110 кВ «Старый Крым» (НП Старый Крым) — поражена 413 оп СБС «Рейд»;

Электроподстанция ПС 330/110 кВ «Западно-Крымская» (НП Карьерное) — поражена 1 ОЦ СБС;

Газовая компрессорная станция «Ключи» (НП Ключи) — поражена 1 ОЦ СБС.

Всего по результатам ночной операции из строя было выведено по меньшей мере 10 важных подстанций и объектов газовой инфраструктуры, что заметно повлияет на обеспечение российских оккупантов.

«Мы устоим. Москва ляжет», — коротко добавил Мадяр.

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Украина выгоняет оккупантов из Крыма — последние новости

Напомним, оккупационные администрации в Крыму, в частности в Керчи и Феодосии, получили срочный приказ до 3 июля полностью вывезти ценные документы и технику в РФ.

Некоторые чиновники воспользовались этим для личного бегства в Краснодарский край под видом больничных. Движение сопротивления «АТЕШ» фиксирует эти процессы и передает данные Силам обороны Украины. Эвакуация проходит на фоне введенного оккупантами 26 июня чрезвычайного положения, которое произошло после утверждения президентом Украины Владимиром Зеленским 40-дневной операции влияния на Россию.

Основатель компании First Contact Валерий Боровик отметил, что заявления о вывозе имущества вполне правдивы, а ситуация на полуострове напоминает предпосылки отступления россиян из Херсона.

Напомним, Служба безопасности Украины нанесла второй за неделю успешный удар дронами по военным аэродромам «Саки» и «Гвардейское» во временно оккупированном Крыму. Эта атака на инфраструктуру врага произошла в рамках 40-дневной операции влияния на РФ, задачу которой поставил президент Украины Владимир Зеленский.

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По информации СБУ, на аэродроме «Саки» были поражены семь ангаров по хранению авиационной техники. В результате удара, по предварительным данным, уничтожены или повреждены по меньшей мере семь самолетов, среди которых истребители и фронтовые бомбардировщики Су-30СМ, Су-30 и Су-24.

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