ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
95
Время на прочтение
1 мин

Принцесса Жозефина вышла в свет в красивом желтом жакете и юбке в гороховый принт

Датская принцесса Жозефина очаровала публику, приехав вместе со своими родителями и братьями в летнюю резиденцию — замок в Граастене.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Принцесса Жозефина

Принцесса Жозефина / © Getty Images

15-летняя принцесса появилась перед публикой в желтом удлиненном блейзере от Bashparis, кремовой юбке в мелкий гороховый принт и обута в слингбэки на плоской подошве от Apair Stores. Жозефина распустила волосы, сделала легкий макияж и надела золотые серьги-кольца.

Семья датского короля Фредерика X прибыла в свою летнюю резиденцию, где они обычно проводят остаток летнего сезона.

Принцесса Жозефина / © Getty Images

Принцесса Жозефина / © Getty Images

Не менее интересный образ для этого дня выбрала королева Мэри. Для выхода в люди Ее Величество выбрала белую рубашку с вышивкой, жакет цвета денима Made Apparel, темно-синюю юбку и джинсовые балетки от Сhanel.

Принцесса Жозефина, принц Винсент, королева Мэри, король Фредерик и принц Кристиан / © Getty Images

Принцесса Жозефина, принц Винсент, королева Мэри, король Фредерик и принц Кристиан / © Getty Images

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
95
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie