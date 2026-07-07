Принцесса Жозефина вышла в свет в красивом желтом жакете и юбке в гороховый принт

Принцесса Жозефина / © Getty Images

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15-летняя принцесса появилась перед публикой в желтом удлиненном блейзере от Bashparis, кремовой юбке в мелкий гороховый принт и обута в слингбэки на плоской подошве от Apair Stores. Жозефина распустила волосы, сделала легкий макияж и надела золотые серьги-кольца.

Семья датского короля Фредерика X прибыла в свою летнюю резиденцию, где они обычно проводят остаток летнего сезона.

Принцесса Жозефина / © Getty Images

Не менее интересный образ для этого дня выбрала королева Мэри. Для выхода в люди Ее Величество выбрала белую рубашку с вышивкой, жакет цвета денима Made Apparel, темно-синюю юбку и джинсовые балетки от Сhanel.

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Принцесса Жозефина, принц Винсент, королева Мэри, король Фредерик и принц Кристиан / © Getty Images

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