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Принцесса Жозефина вышла в свет в красивом желтом жакете и юбке в гороховый принт
Датская принцесса Жозефина очаровала публику, приехав вместе со своими родителями и братьями в летнюю резиденцию — замок в Граастене.
15-летняя принцесса появилась перед публикой в желтом удлиненном блейзере от Bashparis, кремовой юбке в мелкий гороховый принт и обута в слингбэки на плоской подошве от Apair Stores. Жозефина распустила волосы, сделала легкий макияж и надела золотые серьги-кольца.
Семья датского короля Фредерика X прибыла в свою летнюю резиденцию, где они обычно проводят остаток летнего сезона.
Не менее интересный образ для этого дня выбрала королева Мэри. Для выхода в люди Ее Величество выбрала белую рубашку с вышивкой, жакет цвета денима Made Apparel, темно-синюю юбку и джинсовые балетки от Сhanel.